Les Rays à Montréal: rencontre au sommet

Difficile de savoir si l’avenir du baseball professionnel à Montréal sera plus clair au terme de cette rencontre, mais le maire de St. Petersburg Rick Kriseman aurait effectivement rendez-vous avec le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, mardi prochain.

Le quotidien Tampa Bay Times a ainsi révélé, vendredi, qu’un tel rendez-vous était à l’agenda du maire. Ce serait par ailleurs la première réunion entre les deux parties depuis que le baseball a accordé la permission aux Rays, le 20 juin, d’examiner les options pouvant leur permettre de devenir une équipe à deux villes en collaboration avec Montréal.

Dès lors, Kriseman avait rejeté du revers de la main l’idée de partager les Rays avec la métropole québécoise.

«L’annonce d’aujourd’hui n’est pas une surprise pour moi, avait-il déclaré. Je veux être clair sur une chose : les Rays ne peuvent pas jouer de matchs à Montréal ou ailleurs. S’ils le font, ce ne sera pas avant 2028 et cela devrait être fait avec l’accord de la Ville.»

En vertu d’une entente liant les Rays au Tropicana Field jusqu’en 2027, les Rays ont besoin de l’aval des autorités de St. Petersburg afin d’aller plus loin avec le fameux projet des villes-sœurs. La position initiale du maire Kriseman s’inscrit-elle dans une stratégie pour obtenir une importante compensation financière? Les Rays ne sont-ils pas plutôt voués à déménager tout simplement à Montréal éventuellement? Il n’y a plus rien qui semble impossible dans ce dossier.

Le président des Rays présent

Toujours selon le Tampa Bay Times, l’adjointe du maire de St. Petersburg, Kanika Tomalin, doit aussi participer à la réunion de mardi, tandis que Sternberg serait accompagné du président des Rays, Brian Auld, et de Diane Villonava, assistante exécutive dans le service administratif.

Sur le terrain, les Rays (56-43) occupent provisoirement le deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine, derrière les Yankees de New York et devant les Red Sox de Boston. Ils sont actuellement dans la région de Tampa jusqu’à mercredi prochain pour des séries de matchs contre les White Sox de Chicago et les Red Sox.

Depuis le début de la saison, les Rays attirent, en moyenne, 15 483 spectateurs par rencontre à domicile. Seuls les Marlins de Miami font pire.