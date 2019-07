Corey Perry est «à 100 %»

L’attaquant des Stars de Dallas Corey Perry a connu une saison catastrophique en 2018-2019 alors qu’il évoluait avec les Ducks d’Anaheim, notamment en raison d’une blessure à un genou. Ainsi en 2019-2020, il tentera de retrouver ses lettres de noblesse dans un nouvel environnement.

Perry a été limité à 31 parties et seulement 10 points lors de la dernière campagne, après avoir raté les cinq premiers mois d'activités. De plus, son contrat a été racheté récemment par la formation de la Californie alors qu’il restait deux années à un pacte de 8 ans et 69 millions $.

Toutefois, le joueur d’avant a accepté, après l'ouverture du marché des joueurs autonomes, un contrat d’un an et 1,5 million $ avec les Stars. Des bonis pourraient faire grimper ce montant à 3,25 millions $.

«Je me sens à 100 %, a-t-il souligné sur les ondes de NHL Network alors qu'il assistait à un match des Rangers du Texas. Évidemment, c’était un peu difficile (l'an dernier). Je suis revenu en février. [...] Je fais tout ce que je peux dans le gym et je serai prêt.»

Perry a déjà fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, dont le gardien Ben Bisop et le capitaine Jamie Benn.

«Je l’ai (Bishop) rencontré à quelques reprises au Match des étoiles et des événements comme ça, a continué Perry. Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais je n’ai entendu que de bons commentaires. J’ai mangé avec Jamie Benn plus tôt aujourd’hui (jeudi). Je suis excité. Ça semble être une bonne association pour moi. Tout le monde me fait sentir à la maison.»

En plus de Perry, les Stars ont ajouté l’attaquant Joe Pavelski à leur attaque qui compte déjà sur les services de Benn, Tyler Seguin et Alexander Radulov.

Les Stars ont atteint le deuxième tour des dernières séries éliminatoires, ayant éliminé les Predators de Nashville au premier tour. Ils ont été éliminés en sept parties par les éventuels champions, les Blues de St. Louis.