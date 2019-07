Concours d'habiletés de la MLS: ne boudez pas votre plaisir

Publié aujourd'hui à 10h32

Pour les puristes, l’exercice est accueilli avec suspicion. Rares sont les gloires des différents sports majeurs en Amérique du Nord qui n’aient jamais réclamé un concours d’habiletés au milieu de la saison.

Jamais Maurice Richard n’a maudit les cieux de ne pas pouvoir comparer la vélocité de sa «shot» avec celle de Ted Lindsey. Babe Ruth aurait quant à lui sûrement choisi un concours de «keg stand» plutôt que celui des coups de circuit. Et Julius Erving, dit «Dr J», ne s’est jamais vraiment formalisé de ne jamais avoir gagné le concours de Slam Dunk de la NBA.

N’en demeure pas moins que le concept du concours d’habiletés des joueurs étoiles, comme nous les connaissons présentement, a quelque chose de sympathique. Certes, ce n’est pas le grand bal que tout le monde désire (lire ici : finale, coupe, match ultime, etc.), mais ça ressemble au 5 à 7 qu’on chérit en plein milieu de l’été. Celui qui ne porte pas à conséquence, qui est impromptu et qui peut s’étirer jusqu’au milieu de la nuit.

Bref, cette année la MLS a ajouté un concours d’habiletés à son rendez-vous annuel. L’occasion de mettre en valeur - et d’expliquer pour certains? – les qualités techniques et athlétiques de ses joueurs.

À Orlando, le 30 juillet prochain, en plus des Wayne Rooney, Nani, Koke et autres Carlos Vela, l’amateur de soccer sera choyé puisqu’il pourra aussi voir le jeune prodige Joao Felix nouvellement arrivé à l’Atlético Madrid et, accessoirement, quatrième signature la plus dispendieuse de l’histoire du football.

Pour le jeune Portugais de 19 ans, les épithètes fusent de toute part. «Futur génie», «diamant», «crack», mais ce qui porte le plus l’imagination des amateurs, c’est cette étiquette que plusieurs se dépêchent de lui accoler : «prochain Cristiano Ronaldo».

Sera-t-il seulement la moitié du grand Portugais de la Juventus? Seul l’avenir le dira. Pour l’heure, il sera à Orlando dans quelques semaines pour participer à cette fête de la MLS et personne ne devrait bouder ce plaisir.

Une soirée d’été où le ballon devient feux d’artifice.

Et, comme vous le verrez dans cette vidéo, les animateurs de la soirée, F2Freestylers, ont déjà établi leur crédibilité dans le milieu...