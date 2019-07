Charles Hudon s'entend avec le CH

L’attaquant Charles Hudon poursuivra finalement sa carrière avec le Canadien de Montréal, qui lui a accordé un contrat d’un an et de 800 000 $, vendredi.

L’entente est à un volet. Le Québécois devait participer à une audience d’arbitrage salarial le 2 août après avoir refusé l’offre qualificative du club. Son avenir avec le Bleu-Blanc-Rouge a fait l’objet de nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines, d’autant plus qu’il a été régulièrement laissé de côté par l’entraîneur-chef Claude Julien pendant la plus récente campagne. Aussi, le hockeyeur de 25 ans ne veut pas revivre pareil scénario et prend les journées une à la fois.

«Je n’ai pas parlé des plans à long terme et on verra la suite. Pour l’instant, je fais partie de l’organisation et ce que je souhaite, c’est de jouer au hockey. Je suis très content d’avoir signé un contrat à un volet avec le Canadien de Montréal», a déclaré en conférence téléphonique celui se trouvant à Mirabel pour sa préparation estivale.

«Présentement, je me concentre sur mon entraînement. [...] Je vais de faire changer la façon de voir de Claude et de Marc [Bergevin, le directeur général] à mon sujet, tout en restant positif», a-t-il poursuivi.

Motivation facile

Pour le natif d’Alma, les sources de motivation ne sont pas trop difficiles à trouver. Il veut faire oublier la dernière campagne au plus vite.

«Si j’ai la chance d’obtenir plus de temps de jeu en avantage numérique, je pourrai faire ma place. Quand ça ne va pas bien, c’est plus compliqué à retrouver la formation et je suis motivé par ça depuis le mois décembre. Mais tout cela est passé et je regarde en avant», a-t-il dit.

Questionné à savoir si un échange avait été demandé par son représentant, Hudon n’a rien confirmé, mais n’a rien nié non plus.

«Lorsque ça va mal, c’est normal que l’agent pousse un peu pour faire changer les choses, a-t-il précisé. La première étape cet été, c’était un contrat. Là, je veux arriver prêt au camp. Et on ira au jour le jour.»

Hudon a obtenu trois buts et deux mentions d’aide en 32 matchs la saison dernière. Choix de cinquième tour, le 122e au total, du Tricolore en 2012, il a amassé 39 points en 110 rencontres à vie avec le Tricolore.

En 2018-2019, l’athlète de 25 ans a complété un pacte de deux ans et de 1,3 million $.

Ainsi, aucun représentant du CH ne devra passer par le processus d'arbitrage puisque les deux autres joueurs admissibles, Artturi Lehkonen et Joel Armia, ont également signé des nouveaux contrats.