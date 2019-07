Cette semaine dans l’univers de la WWE : plus ça change, plus c’est pareil

Publié aujourd'hui à 13h00

La WWE saura toujours nous surprendre. Tout comme plusieurs politiciens, elle parle des deux côtés de la bouche. D’une part, elle fait deux nominations importantes en Paul Heyman et Eric Bischoff, laissant sous-entendre un vent de fraîcheur dans ses scénarios. De l’autre, elle revient à ses bonnes vieilles habitudes et dans ce cas-ci, il s’agit de Brock Lesnar comme champion Universel et d’un match contre Seth Rollins.

L’histoire entre Lesnar et Rollins a monopolisé nos écrans depuis que ce dernier a remporté le Royal Rumble en janvier. Puis après presque quatre mois, dans le premier match à WrestleMania 35, Rollins a battu Lesnar en deux minutes et demie. On croyait que c’en était fait de Brock comme champion et qu’on pourrait donner un bon règne à Rollins pour ensuite élever un autre lutteur au statut de vedette, un Drew McIntyre par exemple. Le mois suivant à Money in the Bank, le match idéal pour créer une nouvelle vedette, c’est en Lesnar qu’on a encore eu confiance, au détriment des McIntyre, Ricochet et autres. Comme solution à court terme pour venir donner un coup de main aux cotes d’écoute, j’étais capable de vivre avec ça. Mais suite à l’événement spécial de dimanche dernier, ce n’est visiblement pas le cas.

L’incapacité de créer une vedette

Imaginez si Rollins avait réussi à vaincre Brock à Extreme Rules. Imaginez comment populaire il serait en ce moment. Tout ça sans toutefois faire mal à Brock. Il est pas mal immunisé. Gagne ou perd, il va toujours avoir une solide réaction et sa réputation n’en aurait pas été entaché. Brock aurait pu alors affronter quelqu’un d’autre le mois prochain et on aurait pu élever un heel pour affronter Rollins. Samoa Joe par exemple.

Mais pour une raison que j’ignore, surement influencé par Heyman, on a décidé d’y aller avec Brock. Ok, allons-y avec ce scénario alors. Mais là tu te dis que la WWE va donner à Brock un nouvel adversaire, quelqu’un qui pourrait battre Brock à SummerSlam et instantanément devenir une vedette, chose que la WWE n’a pas en quantité industrielle. Un gars comme Ricochet, Finn Balor, McIntyre (après avoir tourné contre Shane), Johnny Gargano, Kevin Owens, peu importe leur provenance.

Mais non. Trop simple. À la place, la WWE nous a servi une bataille royale qui ne faisait aucun sens pour déterminer celui qui affrontera Lesnar à Toronto. Une bataille royale avec trois gars qui avaient perdu la veille, un qui avait perdu en moins d’une minute à son dernier combat, un gars qui n’avait pas lutté à Raw depuis presqu’un mois, un autre qui se spécialise dans les matchs par équipe et quatre autres qui avaient un peu plus de sens. Et même si aucun d’entre eux n’aurait aidé la WWE a créé une nouvelle vedette, à part Zayn peut-être, c’est ce bon vieux Seth Rollins qui a trôné seul dans l’arène à la fin du match.

Brock c. Seth : du déjà vu

Ce sera donc Seth contre Brock à SummerSlam. Le même match qu’il y a quatre mois. Comme si rien n’avait changé. Comme si on n’avait pas eu assez de temps pour créer une vedette. Comme si c’était le jour de la marmotte.

Certains disent qu’être fou, c’est de répéter les mêmes gestes et d’espérer un résultat différent. À moins que Paul Heyman ou Vince McMahon sortent un lapin de leur chapeau d’ici ou à SummerSlam, j’ai l’impression qu’on se rapproche de cette définition lorsqu’on parle de la WWE. Plus ça change, plus c’est pareil.

Matchs de la semaine

AJ Styles c. Ricochet Roman Reigns et Undertaker c. Shane McMahon et Drew McIntyre Chad Gable c. Jack Gallagher

Vidéo de la semaine

Une autre excellente promo de Kevin Owens après avoir battu Ziggler en 16 secondes!

Résultats rapides

Philadelphie, Pennsylvanie

Shinsuke Nakamura a battu le champion Intercontinental Finn Balor pour remporter le titre

Le champion mi-lourd 205 Live Drew Gulak a défait Tony Nese

Roman Reigns et l’Undertaker ont vaincu Shane McMahon et Drew McIntyre dans un match sans règlements

Les champions par équipe Raw Le Revival ont battu Les Usos

Aleister Black a défait Cesaro

La championne féminine SmackDown Live Bayley a vaincu Alexa Bliss et Nikki Cross dans un match handicap

Braun Strowman a battu Bobby Lashley dans un match du survivant

Le New Day ont défait les champions par équipe SmackDown Live Daniel Bryan et Rowan et Heavy Machinery pour remporter les titres dans un match triple menace

AJ Styles a vaincu le champion des États-Unis Ricochet pour remporter le titre

Kevin Owens a battu Dolph Ziggler

Le champion Universel Seth Rollins et la championne féminine Raw Becky Lynch ont défait Baron Corbin et Lacey Evans dans un match Extreme Rules

Brock Lesnar a encaissé son contrat Money in the Bank et a vaincu le champion Universel Seth Rollins pour remporter le titre

Vidéo de la semaine

Pas de chance pour Drake Maverick et sa femme Renee Michelle!

Résultats rapides

Long Island, New York

Ricochet et les Usos ont battu Robert Roode et le Revival dans un match 2 de 3

Les Viking Raiders ont défait Vinny Grunner et Jackson James

Cedric Alexander a vaincu Drew McIntyre

Samoa Joe a battu Finn Balor

Zack Ryder a défait Mike Kanellis

AJ Styles, Gallows et Anderson ont vaincu Kalisto, Lince Dorado et Gran Metalik

Natalya a battu Alexa Bliss, Noami et Carmella dans un match quadruple menace par élimination lui donnant droit d’affronter Becky Lynch à SummerSlam

R-Truth a défait le champion 24/7 Drake Maverick pour remporter le titre

Seth Rollins a remporté une bataille royale toute étoile lui donnant droit d’affronter Brock Lesnar à SummerSlam

Vidéo de la semaine

Les choses continuent à bien aller pour Kevin Owens

Résultats rapides

Worcester, Massachussetts

Aleister Black a battu Cesaro

Charlotte Flair a défait Liv Morgan

Ember Moon et Bayley ont vaincu Mandy Rose et Sonya Deville

Randy Orton, Elias et Samoa Joe ont battu le New Day

Les Kabuki Warriors ont défait les IIconics

Apollo Crews a vaincu Andrade, acc. par Zelina Vega

Kevin Owens a battu Dolph Ziggler

Vidéo de la semaine

Quel excellent match entre Gable et Gallagher!

Résultats rapides

Worcester, Massachussetts

Akira Tozawa a battu Samir Singh

Mike Kanellis a défait Jackson James

Chad Gable a vaincu Jack Gallagher

Vidéo de la semaine

Le retour de Johnny Gargano

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Matt Riddle a battu Arturo Ruas

Bronson Reed a défait Dexter Lumis pour avancer dans le tournoi Breakout

Kushida a vaincu Apollo Crews

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Leicestershire, Angleterre

Fabian Aichner et Marcel Barthel ont battu Saxon Hudley et Tyson T-Bone

Jinny, acc. par Jazzy Gilbert a défait Xia Brookside

Mark Andrews a vaincu Kassius Ohno

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'est un rendez-vous!