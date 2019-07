Didier Drogba de retour dans le maillot de l'Impact

L'ancienne vedette de l'Impact de Montréal Didier Drogba endossera à nouveau le maillot bleu, blanc et noir dans le cadre du Match des légendes qui aura lieu le 4 août prochain au Stade Saputo.

Il s'agira d'un retour à Montréal pour celui qui a porté l'uniforme de l'Impact durant 33 parties lors des saisons 2015 et 2016.

La nouvelle a été annoncée en exclusivité par l'équipe du balado «XI MTL» disponible sur QUB radio.

«Ce sera le retour de l'enfant prodigue, a souligné Frédéric Lord de la plus récente édition du balado. Didier Drogba va revenir à Montréal dans l'uniforme de l'Impact puisqu'il sera au Match des légendes où il affrontera l'équipe de Ronaldinho et ses anciens coéquipiers.»

C'est l'ancien capitaine de l'Impact Patrice Bernier qui a été en mesure de convaincre Drogba de se joindre à son équipe pour cette rencontre amicale.

«On est contents. C'est probablement le premier nom parmi les gars qui ne sont plus ici qu'on a mentionné», dit-il.

L'attaquant originaire de la Côte d'Ivoire a charmé le public montréalais lors de son passage dans la métropole, inscrivant notamment un tour du chapeau à son premier départ avec l'équipe. Il a terminé son séjour de 18 mois dans la MLS avec une récolte de 21 buts.

Il est toutefois parti de Montréal en plus ou moins bons termes avec l'équipe.

«Il aurait pu partir en meilleurs termes, confie Hassoun Camara qui a vécu la situation de près. Je pense qu'il y avait de l'incompréhension entre les deux parties, le club et Didier en tant que tel. Et je pense qu'avec un peu plus de dialogue, les choses auraient pu être différentes.»