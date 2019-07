Le Real Madrid : sur une autre planète

Des milliers d’amateurs de soccer se sont rendus au Stade Saputo, mercredi soir, pour assister à un entraînement public du célèbre Real Madrid.

Même si le club évolue sur un autre continent, sa popularité est mondiale.

À VOIR AUSSI: Drogba de retour à Montréal!

Il suffit de jeter un œil au nombre d’abonnés instagram du club et de ses joueurs. Si on compare les chiffres avec ceux, disons, des Canadiens, c’est le jour et la nuit. Le hockey n’est, après tout, qu’un sport régional alors que le soccer est le jeu qui passionne la planète, blessures simulées ou non.

Canadiens de Montréal : 612 000 abonnés

Real Madrid : 75,2 millions d’abonnés

Sergio Ramos : 33 millions

Eden Hazard : 23,8 millions

Marcelo : 39,6 millions

Karim Benzema : 29,2 millions

Zinédine Zidane : 23,2 millions

Carey Price : 175 000 abonnés

Max Domi : 324 000 abonnés

Tomas Tatar : 207 000 abonnés

Zlatan Ibrahimovic (Galaxy de Los Angeles, MLS) : 37,2 millions

Bacary Sagna (Impact) : 430 000 abonnés

Voyez les explications de Nicolas A. Martineau dans la vidéo ci-dessus!