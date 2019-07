La formation du CH vue par le LNH.com

À moins d’un revirement de situation, les Canadiens de Montréal montreront une formation très semblable à l’an dernier lors de leur match d’ouverture, selon la projection du site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le 3 octobre 2018, le Tricolore amorçait la saison régulière avec un différent visage, ayant échangé le capitaine Max Pacioretty et le franc-tireur Alex Galchenyuk. Il faisait aussi confiance à un jeune joueur de centre de 18 ans en Jesperi Kotkaniemi.

Si Marc Bergevin a créé une certaine surprise en envoyant le vétéran Andrew Shaw sous d’autres cieux, il n’a pas autant transformé son noyau cet été – du moins, pas jusqu’ici.

L’ajout le plus notable est celui de Ben Chiarot, un défenseur à caractère défensif qui devrait compléter Jeff Petry au sein de la deuxième paire. Le gardien Keith Kinkaid et l’attaquant Nick Cousins occuperont, quant à eux, davantage des rôles de soutien.

Les espoirs Ryan Poehling et Nick Suzuki pourraient cependant brouiller les cartes au camp d’entraînement, et le LNH.com mentionne aussi l’arrière droitier Josh Brook en tant que jeune homme en voie de faire le saut.

Pour sa projection, le site web s’en est toutefois tenu aux valeurs sûres et n’a pas inclus un de ces trois noms dans la formation. On constate même que le premier trio du CH est identique à celui du premier match de la saison 2018-2019.

En fait, les trois premiers trios sont constitués des mêmes joueurs, à la seule différence qu’ils sont positionnés différemment dans l’échiquier.

Sans surprise, le LNH.com identifie l’avantage numérique comme le chantier le plus important en vue de la prochaine saison. Le site web note par ailleurs que Brendan Gallagher a établi des sommets personnels pour les buts (33) et les tirs (302) même s’il a été limité à sept points avec un homme en plus, ce qui fait de lui un joueur intrigant pour les poolers.

La formation du CH le 3 octobre 2018, contre les Maple Leafs de Toronto

Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Jonathan Drouin – Jesperi Kotkaniemi – Joel Armia

Artturi Lehkonen – Max Domi – Paul Byron

Charles Hudon – Matthew Peca – Andrew Shaw

Victor Mete – Jeff Petry

Mike Reilly – Noah Juulsen

Xavier Ouellet – Jordie Benn



Carey Price

Antti Niemi

La projection du LNH.com pour 2019-2020

Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Jonathan Drouin – Max Domi – Paul Byron

Artturi Lehkonen – Jesperi Kotkaniemi – Joel Armia

Nick Cousins – Nate Thompson – Jordan Weal

Victor Mete – Shea Weber

Ben Chiarot – Jeff Petry

Brett Kulak – Noah Juulsen

Carey Price

Keith Kinkaid