De Rossi poursuivrait sa carrière en Argentine

L'ancien capitaine de l'AS Rome, Daniele De Rossi pourrait s'engager pour quelques mois avec le club argentin de Boca Juniors, selon plusieurs médias italiens.

Le milieu de terrain de 35 ans à la barbe hirsute qui avait pris congé de «sa» Roma en mai après 18 saisons et 616 matches sous le maillot giallorosso pourrait jouer au moins jusqu'en janvier avec le club de Buenos Aires, selon la Gazzetta dello Sport.

«En ces heures, Boca prépare les documents en vue du recrutement de Daniele De Rossi qui, sauf surprise, arrivera dans les prochaines 48 heures», affirme mercredi le principal quotidien sportif italien.

«D'ici la fin de la semaine, l'ex-capitaine de la Roma devrait s'envoler pour l'Argentine» où il devrait être présenté aux supporters de Boca dans leur stade de la Bombonera, poursuit le journal.

«Accord proche entre De Rossi et Boca Juniors», titre pour sa part le Corriere dello Sport.

La Gazzetta explique que celui que l'on surnomme «le gladiateur romain» viendrait aider Boca à remporter la Copa Libertadores, dont les 8es de finale commencent la semaine prochaine.

Boca s'était incliné l'an passé en finale de la prestigieuse épreuve sud-américaine face à River Plate, le club rival de Buenos Aires.

Kieran Trippier s'engage à l'Atlético Madrid

L'international anglais Kieran Trippier, finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham, s'est engagé pour trois ans avec l'Atlético Madrid, a annoncé mercredi le club vice-champion d'Espagne en titre.

«L'Atlético Madrid et Tottenham ont trouvé un accord pour le transfert du joueur anglais. Le latéral a signé un contrat le liant pour les trois prochaines saisons», indique l'«Atleti» dans un communiqué.

La somme déboursée par le club madrilène pour s'attacher les services de l'international anglais, demi-finaliste du Mondial-2018 avec les «Three Lions», n'est pas précisée mais le montant du transfert avoisinerait 22 millions d'euros selon la presse espagnole.

«Le latéral anglais s'est engagé après avoir passé avec succès sa visite médical», se contentent d'ajouter les Colchoneros.

Après l'arrivée du latéral gauche brésilien Renan Lodi, l'Atlético poursuit le renouvellement de sa défense à la suite des départs en cascade du champion du monde français Lucas Hernández et de ses vétérans Diego Godín et Filipe Luis.

Le club madrilène n'a plus qu'à conclure l'arrivée annoncée du défenseur central de l'Espanyol Barcelone, Mario Hermoso, pour boucler le secteur défensif en vue de la saison prochaine.

West Ham recrute Haller pour un montant record

L'attaquant français de l'Eintracht Francfort Sébastien Haller a été transféré à West Ham pour cinq saisons et devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club anglais, ont annoncé les «Hammers» via communiqué mercredi.

Le montant de la transaction serait de 50 millions d'euros (£45 M) selon la presse anglaise, soit quatre millions de plus que le précédent record de West Ham, qui était de 46 millions d'euros (£42 M) pour le transfert de Felipe Anderson de la Lazio Rome, en 2018.

«West Ham United est heureux d'annoncer l'arrivée du prolifique attaquant français Sébastien Haller, la recrue la plus chère du club», a déclaré la formation londonienne.

Le joueur de 25 ans, qui a rallié l'Angleterre pour cinq ans plus une année en option, a inscrit 20 buts en 41 apparitions dans le championnat d'Allemagne pour l'Eintracht Francfot la saison passée.

Formé à Auxerre, passé par Utrecht, et régulièrement appelé en équipes de France de jeunes, Sébastien Haller devra pallier le départ de l'avant-centre vedette des «Hammers», l'Autrichien Marko Arnautovic, qui s'est engagé auprès du club chinois Shangai SIPG.

«Je me sens vraiment bien. Je pense que c'est une chance pour moi d'être ici. Ça veut dire beaucoup (d'être le joueur le plus cher de l'histoire du club, ndlr). Cela prouve que le club me voulait depuis un moment», a déclaré le joueur sur le site web du club de l'est de Londres.

«J'ai senti une vraie volonté de me faire signer ici, donc je suis très heureux d'avoir fait ce choix. (...) Je peux vous assurer que je me donnerai à 100% pour ce club, parce que le club m'a donné sa confiance. Donc je vais essayer de lui rendre la pareille chaque jour, à chaque match», a jouté l'attaquant.

Durant ses deux années à l'Eintracht Francfort, Haller a disputé 75 matches et a marqué 32 buts.

Auparavant, il avait également effectué un passage apprécié au FC Utrecht, où il avait totalisé 51 réalisations en 98 rencontres, avant de rallier l'Allemagne.

L'attaquant français est la troisième recrue estivale de West Ham, après les arrivées du milieu de terrain espagnol Pablo Fornals et des gardiens de but Roberto et David Martin.

Haller n'intègrera pas le groupe de Manuel Pellegrini jusqu'à ce que les «Hammers» reviennent de Chine, où ils disputent actuellement la Premier League Asia Trophy.

Steve Bruce nommé entraîneur de Newcastle

Steve Bruce a été désigné mercredi entraîneur de Newcastle à la suite du départ de Rafael Benitez du club de Premier League, ont annoncé les Magpies.

«Newcastle United peut maintenant annoncer que Steve Bruce a été nommé entraîneur principal du club», a déclaré le club sur son site internet, ajoutant que l'ancien joueur de Manchester United avait signé un contrat de trois ans.

Bruce, qui a démissionné du club de Sheffield Wednesday avant de signer avec Newcastle, a déclaré sur le site du club: «Je suis ravi et incroyablement fier d’être nommé entraîneur en chef de Newcastle United. C’est le club de ma jeunesse et celui de mon père, c’est donc un moment très spécial pour moi et ma famille.»

Notamment passé sur les bancs de Sunderland (2009-2011) ou d'Aston Villa (2016-2018), l'entraîneur de 58 ans dirigeait Sheffield depuis février 2019.

Le club de Newcastle tourne ainsi la page de trois ans sous les ordres de Rafael Benitez, qui avait pris ses fonctions en mars 2016.

L'équipe est actuellement en tournée de pré-saison en Chine. Bruce et ses adjoints sont attendus mercredi à Nanjing, à l'occasion d'une rencontre contre Wolverhampton.