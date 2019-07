Les Capitals et Jakub Vrana: deux ans de plus

L’attaquant des Capitals de Washington Jakub Vrana a signé un contrat de deux ans et de 6,7 millions $, mardi, retirant ainsi son nom de la liste des joueurs autonomes avec compensation.

«Jakub est un hockeyeur très talentueux connaissant une forte progression et qui fait partie de notre avenir. Nous sommes satisfaits de son développement des deux dernières saisons et on s’attend à le voir s’améliorer davantage afin qu’il joue selon son potentiel», a commenté le directeur général des «Caps», Brian MacLellan, dans un communiqué.

Vrana, 23 ans, a établi des sommets personnels lors de la dernière campagne avec 24 buts et 23 mentions d’aide pour 47 points. L’ailier gauche a conservé un différentiel de +20 en 82 rencontres. Il a cependant été blanchi en sept matchs durant la série de premier tour contre les Hurricanes de la Caroline.

En carrière, il revendique 40 filets et autant d’aides pour 80 points en 176 affrontements.

Par ailleurs, le Tchèque a représenté son pays au dernier Championnat du monde, obtenant cinq points en neuf sorties.

Le dossier Ryan Donato réglé

Le Wild du Minnesota a annoncé une série d’ententes, mardi, avec en tête de liste un pacte de deux ans consenti à Ryan Donato.

L’attaquant a accepté une entente de deux saisons qui lui rapportera 3,8 millions $.

Acquis des Bruins de Boston en retour de Charlie Coyle quelques jours avant la plus récente date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), Donato a connu une bonne fin de campagne, accumulant quatre buts et 16 points en 22 parties avec le Wild.

En 2018-2019, il a totalisé 10 filets et 25 points en 56 rencontres.

Nico Sturm (un an à deux volets, 874 125 $) et Carson Soucy (un an à deux volets, 750 000 $) demeureront également avec le Wild.

Deux ans de plus pour Connor Carrick au New Jersey

Les Devils du New Jersey se sont entendus sur les modalités d’un contrat de deux ans avec le défenseur et joueur autonome avec compensation Connor Carrick, mardi.

L’arrière de 25 ans a obtenu un salaire annuel de 1,5 million $.

En 2018-2019, Carrick a amassé deux buts et neuf mentions d’aide pour 11 points en 34 parties avec les Devils et les Stars de Dallas. L’équipe du New Jersey avait fait son acquisition, en compagnie d’un choix de troisième ronde au dernier encan de la Ligue nationale de hockey (LNH), contre le défenseur Ben Lovejoy, en février dernier.

Depuis son arrivée dans le circuit Bettman en 2013-2014, le natif de l’Illinois a également porté les couleurs des Capitals de Washington et des Maple Leafs de Toronto. Il avait été un choix de cinquième ronde (137e au total) des «Caps» au repêchage de 2012.

En 201 rencontres dans la LNH, Carrick a inscrit 11 filets et fourni 30 passes décisives pour 41 points.