Les Sénateurs mettent la main sur Artem Anisimov

L’attaquant Artem Anisimov poursuivra sa carrière avec les Sénateurs d’Ottawa, qui l’ont acquis des Blackhawks de Chicago en retour du vétéran Zack Smith, mardi.

Anisimov, 31 ans, a récolté 15 buts et 22 mentions d’aide pour 37 points en 78 rencontres la saison passée. Le Russe est un ancien des Rangers de New York et des Blue Jackets de Columbus ayant totalisé 347 points, dont 163 filets, en 703 affrontements en carrière.

Pour sa part, Smith a joué 70 matchs avec le club de la capitale fédérale en 2018-2019, amassant neuf buts et 19 aides pour 28 points. Choix de troisième tour, le 79e en tout, des Sénateurs en 2008, il a inscrit 193 points, incluant 94 buts, en 612 sorties dans la Ligue nationale.

Peu surprenant

Cette transaction est plus ou moins étonnante, car les Hawks ne disposaient que de 2,036 millions $ sous le plafond salarial en prévision de la prochaine campagne. D’ailleurs, la chaîne radiophonique 670 The Score avait précisé récemment que le directeur général Stan Bowman avait placé Anisimov et Brendan Perlini sur le marché des échanges.

Anisimov détient une entente valide jusqu’en juillet 2021 et touchera 4,55 millions $ par année d’ici là.

À Ottawa, le dénouement n’est guère plus surprenant. Smith avait vu son nom soumis au ballottage pendant le camp d’entraînement 2018, ce qui avait soulevé l’ire de certains coéquipiers. Le joueur de 31 ans gagnera 3,25 millions $ au cours de chacune des deux années à venir.