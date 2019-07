William Nylander dédommage les fans des Maple Leafs

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto Wiliam Nylander a décidé lundi de changer de numéro en vue de la prochaine campagne.

Celui qui portait le no 29 avec la formation ontarienne arborera maintenant le no 88.

Les partisans des Maple Leafs n'ont toutefois pas à s'inquiéter puisque Nylander payera le changement de numéro à ceux qui se présenteront au Real Sports Apparel du Scotiabank Arena avant le 15 décembre.

Le Suédois de 23 ans devra débourser plusieurs milliers de dollars puisqu'un changement de numéro brodé coûte 100$ alors qu'un changement de numéro collé coûte 65$.

Nylander portait le no 88 avec la Suède lors du plus récent Championnat du monde de hockey et il a connu sa large part de succès avec 18 points, dont cinq buts, en huit rencontres.