Tom Brady remet un partisan à sa place

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a remis un partisan à sa place, lundi, sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé lorsque le fan en question a écrit sur Twitter que Brady ne pouvait même pas courir sur deux verges et que ça ne faisait donc aucun sens que sa cote soit de 96 dans le jeu Madden NFL 20.

Le partisan a ensuite ajouté qu'il était certain à 100% qu'il pouvait courir plus vite et plus loin que l'athlète de 41 ans.

Ce à quoi le sextuple gagnant du Super Bowl a sèchement répondu : «Je suis tellement plus rapide que toi Matt».

Cette réponse de Brady lui a d'ailleurs valu plus de 12 000 «J'aime» en quelques heures à peine.