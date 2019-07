Soirée de huit points pour Brandon Crawford

Le joueur d’arrêt-court Brandon Crawford a claqué deux circuits et produit huit points dans une victoire spectaculaire de 19 à 2 des Giants de San Francisco contre les Rockies du Colorado, lundi à Denver.

Crawford a bien entamé la rencontre en portant l’avance des siens à 4 à 0 au tout premier tour au bâton avec sa septième longue balle de la saison. Au total, il a placé cinq fois la balle en lieu sûr en six présences officielles au bâton.

Seulement deux autres joueurs des Giants avaient cumulé au moins huit points produits dans un match auparavant, soit Willie Mays et Orlando Cepeda.

Mike Yastrzemski et Buster Posey ont également cogné des circuits dans la victoire, tout comme Raimel Tapia et Ryan McMahon dans l’autre clan. Yastrzemski a été à l’origine de trois points, tandis que Posey, Kevin Pillar et Joe Panik ont produit deux points chacun.

La victoire est allée au dossier de Jeff Samardzija (7-7), qui n’a donné que deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers de travail tout en retirant neuf frappeurs sur des prises.

German Marquez (8-5) a quant à lui mis son équipe en bien mauvaise posture en permettant 11 points et autant de frappes en lieu sûr en seulement deux manches et deux tiers.

Tour du chapeau pour Travis D’Arnaud

Travis D’Arnaud a joué les héros pour les Rays de Tampa Bay, frappant trois longues balles dans un gain de 5 à 4 contre les Yankees, à New York.

Après deux claques en solo qui donnait l’avance aux Rays, D’Arnaud a étiré les bras une troisième fois en neuvième manche, avec deux coureurs sur les sentiers et deux retraits. Il a ainsi été à l’origine des cinq points des siens.

Andrew Kittredge (1-0) a ensuite fermé les livres avec sa première victoire de la saison. Oliver Drake a réalisé le tout dernier retrait pour réussir son premier sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier d’Aroldis Chapman (2-2), qui tentait de réaliser un 26e sauvetage.

Edwin Encarnacion a frappé deux circuits pour produire trois points dans le clan des Bombardiers du Bronx. L’ancien des Blue Jays de Toronto compte maintenant 27 longues balles cette saison. Son coéquipier Gio Urshela a également offert un souvenir aux partisans.

Un grand chelem pour Chavis

Malgré une remontée en huitième manche, les Blue Jays de Toronto se sont inclinés 10 à 8 contre les Red Sox, à Boston. Michael Chavis a frappé un grand chelem pour les favoris locaux.

Andrew Benintendi a été à l’origine de trois points dans la victoire. Rick Porcello (7-7) a signé la victoire tandis que Trent Thornton (3-7) a vu la défaite être portée à son dossier.