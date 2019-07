Le CH fortement négligé en vue de la prochaine saison

Les Canadiens de Montréal font partie des équipes ayant les probabilités les plus faibles de terminer au sommet de l’Association de l’Est de la Ligue nationale (LNH) la saison prochaine, selon les preneurs aux livres.

Sur le site spécialisé de paris BetOnline, le Tricolore possédait en date de lundi la 11e moins bonne cote, soit 20 contre 1, à égalité avec les Hurricanes de la Caroline. Ironiquement, ces derniers ont égalé une offre hostile du CH signée par l'attaquant Sebastian Aho, le 1er juillet.

Seules quatre formations, c’est-à-dire les Sabres de Buffalo (25/1), les Blue Jackets de Columbus (25/1), les Red Wings de Detroit (50/1) et les Sénateurs d’Ottawa (80/1) sont davantage négligées.

Au sommet de la hiérarchie, le Lightning de Tampa Bay est le favori en vertu d’une cote de 4 contre 1, et ce, en dépit de sa déconfiture au premier tour éliminatoire des séries 2019. Les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto suivent à 7 contre 1.

Par ailleurs, les acquisitions des Panthers de la Floride, qui ont notamment obtenu le gardien Sergei Bobrovsky le 1er juillet, semblent plaire aux experts des paris. Ce club a droit à une cote de 9 contre 1.

Attentes élevées pour les Golden Knights

Dans l’Ouest, ce sont les Golden Knights de Vegas (5,5/1) qui sont favorisés pour finir en tête. L’Avalanche du Colorado (6,5/1), ainsi que les champions de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis (7/1), et les Jets de Winnipeg (7/1), ont aussi la faveur des preneurs aux livres.

Quatre organisations, soit les Flames de Calgary, les Stars de Dallas, les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose, ont des cotes de 9 contre 1.

De leur côté, les Ducks d’Anaheim et les Kings de Los Angeles pourraient permettre à un individu de gagner 33 fois sa mise s’ils concluent la campagne au premier échelon de leur association.

Cotes des équipes favorites pour finir en tête de l’Association de l’Est en 2019-2020

1-Lightning de Tampa Bay, 4/1

2-Bruins de Boston, 7/1

2-Maple Leafs de Toronto, 7/1

4-Panthers de la Floride, 9/1

5-Penguins de Pittsburgh, 10/1

5-Capitals de Washington, 10/1

7-Devils du New Jersey, 12/1

7-Rangers de New York, 12/1

7-Islanders de New York, 12/1

10-Flyers de Philadelphie, 14/1

11-Canadien de Montréal, 20/1

11-Hurricanes de la Caroline, 20/1

13-Sabres de Buffalo, 25/1

13-Blue Jackets de Columbus, 25/1

15-Red Wings de Detroit, 50/1

16-Sénateurs d’Ottawa, 80/1