Les Rays n'étaient qu'à 3 retraits d'un match parfait...

Les Rays de Tampa Bay ont raté l’occasion d’établir un record du baseball majeur, dimanche, lorsqu'ils ont échappé le premier match parfait combiné de l'histoire.

Le droitier Ryne Stanek a retiré deux des six premiers joueurs des Orioles sur des prises, à Baltimore, puis Ryan Yarbrough a passé cinq frappeurs dans la mitaine avant de concéder deux coups sûrs d’affilée en neuvième manche.

Les visiteurs l'ont finalement remporté 4-1.

Hanser Alberto a entamé la neuvième avec un simple et Steve Wilkerson l'a imité quelques instants plus tard. Chase Sisco s'est amené au marbre par la suite et Yarbrough (8-3), fraîchement rappelé des ligues mineures, a terminé sa journée de travail avec un sixième retrait sur des prises.

Emilio Pagan a réalisé le sauvetage pour les Rays (55-40), qui s'accrochent à la position de tête au classement du «meilleur deuxième», deux matchs devant les A's d'Oakland.

Le dernier match parfait remonte au 15 août 2012. L’artilleur des Mariners de Seattle Felix Hernandez avait alors été l’artisan du 23e match parfait des majeures à l'issue d’une victoire de 1-0 contre les Rays.