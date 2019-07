Nike empêche LeBron James de changer de numéro

La nouvelle acquisition des Lakers de Los Angeles Anthony Davis ne pourra pas porter le numéro 23 au cours de la saison 2019-2020, puisque cela placerait son équipementier, Nike, dans un gouffre financier.

La populaire marque avait déjà entamé la production de maillot numéro 23 des Lakers, mais on peut y lire «James» et non «Davis».

Recommencer tout le processus de création aurait coûté une somme astronomique, puisque le maillot de la super-vedette LeBron James a été le plus vendu de la NBA au cours de la dernière saison, d’après Forbes.

Dès l’annonce de la transaction entre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans et les Lakers, James avait accepté de concéder le prestigieux numéro 23 à son nouveau coéquipier, qui évoluait sous le même nombre depuis 2012 avec l’équipe de la Louisiane.

De son côté, le «King» comptait reprendre le numéro 6 qu’il a porté pendant 4 saisons avec le Heat de Miami.

Malheureusement pour les deux hommes, la production des maillots, qui auraient été erronés, était trop avancée pour que la passation du symbolique «23» ne se fasse.

Les Lakers ont confirmé samedi qu’Anthony Davis portera le numéro 3 la saison prochaine.

Les deux joueurs pourraient officialiser le changement de numéro en 2020-2021.