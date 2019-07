Max Domi était de passage au Kevin Raphael Show cette semaine. L'attaquant des Canadiens de Montréal passe son été dans la métropole pour s'entraîner en prévision de la prochaine saison.

Et pour être fin prêt, il ne boit «que de l'eau avec un peu de menthe!»

Le numéro 13 a abordé plusieurs sujets avec l'animateur, dont sa rivalité avec son père, ses plus grands ennemis et le joueur qu'il craint le plus affronter sur la patinoire.

À voir dans la vidéo ci-dessus!