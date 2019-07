Premier titre majeur en vue pour Gabriela Dabrowski

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski aura l’occasion de remporter un premier titre majeur dans l’épreuve de double féminin après avoir accédé à la finale du tournoi de Wimbledon, vendredi, en compagnie de sa partenaire chinoise Yifan Xu.

Dabrowski et Xu ont vaincu les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-3 à l’étape des demi-finales.

Âgée de 27 ans, Dabrowski compte déjà deux victoires en Grand chelem depuis le début de sa carrière, mais c’était en double mixte. Elle avait ainsi triomphé à Roland-Garros, en 2017, avec l’Indien Rohan Bopanna avant de s’imposer aux Internationaux d’Australie, l’année suivante, avec le Croate Mate Pavic.