Cette semaine dans l’univers de la WWE : Kevin Owens fait la promo de l’année à la WWE

Quelle promo Kevin Owens nous a données à SmackDown Live mardi! Un segment qui n’est pas sans rappeler le « pipe bomb » de CM Punk à pareille date en 2011, même si le verbiage était différent.

Owens a parlé de la promesse que les McMahon avaient faite il y a quelques mois, celle d’écouter les admirateurs, il a dit qu’il était tanné que Shane McMahon d’autoproclame le meilleur au monde et qu’il prenne du temps à la télé, temps qui pourrait être donné à Liv Morgan, Apollo Crews, Buddy Murphy, Ali, Asuka et Kairi Sane.

Il a dit haut et fort ce que plusieurs à l’écoute pensent depuis des mois, tout en se faisait couper le micro à deux reprises, pour finalement monter sur la table et utiliser le casque d’écoute de Byron Saxton.

Très bien scénarisée, la promo a eu l’effet escompté à tout le moins sur les réseaux sociaux. De plus, la WWE a fait le suivi alors que les lutteurs et lutteuses nommés par Owens l’ont remercié sur Twitter.

On s’en va clairement vers un match entre Owens et Shane, fort possiblement à SummerSlam qui arrive vite cette année, alors qu’il sera présenté dans moins d’un mois. C’est également un bon moment pour qu’Owens soit babyface, alors que le rendez-vous estival annuel sera en direct de Toronto, là où Owens aurait été applaudi même en heel.

Cette promo est aussi un vent de fraîcheur à la WWE, principalement à SmackDown, où il ne se passe pas grand-chose depuis quelque temps. Espérons que l’arrivée d’Eric Bischoff, qui débute mardi prochain, ne viendra pas contrecarrer les plans déjà établis. Bischoff et Owens ne se connaissent pas du tout et je n’ai même jamais entendu Easy E parler du Québécois.

Si on se fie à ce qu’il a fait à la WCW, Bischoff ne voyait rien en Mick Foley ou en Chris Jericho, deux gars qu’on pourrait comparer avec Owens, le premier par son look et son gabarit et le deuxième par ses qualités de lutteurs et au micro. Mais Owens est bien plus établi présentement que Foley et Jericho l’étaient avant de joindre la WWE.

De plus, Bischoff n’est plus le Bischoff des années 90. Et il n’arrive pas avec les mêmes intentions qui l’habitaient alors.

La WWE n’avait pas encore donné une vraie chance à Owens de se prouver comme «babyface» et cette promo pourrait le propulser vers les plus hauts sommets, là où il était en 2016 et 2017. Bien qu’il soit un excellent heel, les gens aiment le détester, ce qui aide toujours quand un lutteur change de côté. À la ROH, Kevin était devenu extrêmement populaire avec la foule, alors je sais qu’il a ça en lui. Voyons voir si la WWE va lui donner le temps nécessaire et les histoires adéquates pour qu’il puisse le prouver.

Extreme Rules : une étape avec SummerSlam

Extrême Rules est ce dimanche et je ne m’attends pas à un grand événement. Trop de stipulations, ce qui n’est pas toujours ma tasse de thé, encore moins avec Baron Corbin et Lacey Evans en finale. Avec SummerSlam dans quatre semaines, on va aussi s’en garder pour Toronto.

Ricochet et AJ Styles, de même que Kofi Kingston contre Samoa Joe ont le potentiel d’être d’excellents matchs si on leur donne assez de temps. Après tous les matchs courts ou coupés à Raw à cause de la règle sur les pauses publicitaires, je vois maintenant les PPV comme la place pour avoir des matchs de 15-20 minutes entre deux lutteurs qui peuvent voler le spectacle.

Est-ce qu’il y a juste moi qui est déçu que ce soit Cesaro contre Aleister Black? Oui, le match risque d’être excellent, mais je m’attendais à une meilleure surprise. Sur ce, content tout de même qu’on donne quelque chose à un lutteur de la trempe du Suisse.

Je vous rappelle qu’il y a un spécial d’Evolve sur la chaine de la WWE ce samedi. Il s’agira du tout premier spécial d’Evolve, qui est considéré comme le club-école de NXT. Si vous connaissez déjà des talents comme Adam Cole, Matt Riddle et Drew Gulak, vous allez en découvrir d’autres tels qu’Austin Theory, AR Fox et Eddie Kingston.

Des lutteurs tels que Johnny Gargano, Drew McIntyre et Kassius Ohno ont marqué les 10 ans de la promotion.

Anti-Pods de la Lutte

Kevin Raphaël et moi avons enregistré un nouvel épisode des Anti-Pods de la Lutte sur QUB Radio. Cette semaine, on parle du changement de garde à la WWE, de même que les matchs et événements que nous avons vus à Impact, AEW, New Japan et MLW. Un autre épisode à ne pas manquer, que vous pouvez écouter ici :

Matchs de la semaine

Les Street Profits c. Oney Lorcan et Danny Burch Oney Lorcan c. Ariya Daivari Joe Coffey, Mark Coffey et Wolfgang c. Dave Mastiff et Le Hunt

Vidéo de la semaine

Les vidéos de Drake Maverick sont ce qui se fait de mieux en ce moment à Raw

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Becky Lynch et Seth Rollins ont battu Andrade et Zelina Vega dans un match mixte par élimination

Le Miz et les Usos ont défait Elias et Le Revival dans un match 2 de 3

Bobby Lashley a vaincu Rey Misterio

Cesaro a battu No Way Jose

Les Viking Raiders ont défait Colin et Devin Justin

Ricochet a vaincu Luke Gallows, acc. par AJ Styles et Karl Anderson

Ricochet a vaincu Karl Anderson acc. par AJ Styles et Luke Gallows

Bayley a battu Sarah Logan en 4 :32 dans un match contre la montre

Nikki Cross a défait Dana Brooke en 2 :40 dans un match contre la montre

Nikki Cross a donc battu Bayley et sera ajoutée au match à Extreme Rules qui deviendra un combat handicap

Shane McMahon et Drew McIntyre ont défait Roman Reigns et Cedric Alexander

Vidéo de la semaine

Quelle promo de Kevin Owens!! Wow!

On l’aime Owens en «babyface»!

Résultats rapides

Manchester, New Hampshire

Shinsuke Nakamura a battu Finn Balor

Nikki Cross a défait Carmella

Otis, acc. par Tucker a vaincu Daniel Bryan, acc. par Rowan et Xavier Woods, acc. par Big E dans un match triple menace

Roman Reigns a battu Dolph Ziggler

Vidéo de la semaine

Bon match entre Lorcan et Daivari

Résultats rapides

Manchester, New Hampshire

Brian Kendrick a battu Sunil Singh

Jack Gallagher a défait Devin Justin

Oney Lorcan a vaincu Ariya Daivari dans un match où tout est permis

Vidéo de la semaine

Ils sont très divertissants les Street Profits

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Damian Priest a battu Blanco Loco

Jordan Myles a défait Boa pour passer à la prochaine ronde du tournoi Breakout

Les champions par équipe les Street Profits ont vaincu Oney Lorcan et Danny Burch

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Leicestershire, Angleterre

Ilja Dragunov a battu Ashton Smith, acc. par Torpedo Moscow

Toni Storm a défait Candy Floss

Gallus (Joe Coffey, Mark Coffey et Wolfgang) ont vaincu Dave Mastiff et Le Hunt (Primate & Wild Boar)

Événement spécial, dimanche le 15 juillet, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Extreme Rules:

Le champion Universel Seth Rollins et la championne féminine de Raw Becky Lynch c. Baron Corbin et Lacey Evans dans un match mixte Extreme Rules où les gagnants remportent tous les titres

Undertaker et Roman Reigns c. Shane McMahon et Drew McIntyre dans un match où tout est permis

Le champion de la WWE Kofi Kingston c. Samoa Joe

La championne féminine de SmackDown Live Bayley c. Alexa Bliss et Nikki Cross dans un match handicap

Le champion des États-Unis Ricochet c. AJ Styles

Le champion mi-lourd 205 Live Drew Gulak c. Tony Nese

Les champions par équipe de SmackDown Live Daniel Bryan et Rowan c. le New Day c. Heavy Machinery dans un match triple menace

Les champions par équipe de Raw Le Revival c. Les Usos

Aleister Black c. Cesaro

Braun Strowman c. Bobby Lashley dans un match du survivant

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

