Nazem Kadri lance une flèche aux Maple Leafs

L’attaquant Nazem Kadri, récemment échangé à l’Avalanche du Colorado, a dirigé une attaque en règle contre son ancienne formation, les Maple Leafs de Toronto.

Kadri, qui avait récemment refusé d’être transigé aux Flames de Calgary en raison d’une clause de non-échange qu’il détient dans son contrat (liste de 10 équipes), a été envoyé à Denver en compagnie du défenseur Calle Rosen et d’un choix de troisième tour en 2020 en retour de l’attaquant Alexander Kerfoot, du joueur d’arrière Tyson Barrie et d’un choix de sixième tour au repêchage de 2020. En plus, l’Avalanche retient 50 % du salaire de Barrie.

Kadri a expliqué, jeudi lors de l’émission de Sportsnet «31 Thoughts : The Podcast», qu’il avait refusé l’échange aux Flames pour «avoir de meilleures chances de rester avec les Maple Leafs».

Manifestement, la stratégie n’a pas porté ses fruits.

«Ils avaient d’autres plans, a souligné Kadri. Je suis simplement content d’arriver dans une superbe ville qui possède une superbe équipe avec un bon groupe de joueurs.

«J’ai parlé à tout le monde de l’organisation et ils sont extasiés de m’avoir. C’est bien d’être désiré.»

D’après ses propos, Kadri espère prouver aux Leafs qu’ils ont fait une erreur en l’échangeant.

«Je comprends que ce sont les affaires, a continué l’attaquant. [...] Je sais ce dont je suis capable et je veux simplement prouver mon point. J’espère avoir une grosse saison.»

Kadri avait été un choix de premier tour, le septième au total, du repêchage de 2009. En 561 matchs dans la Ville Reine, il a obtenu 357 points, sont 161 buts.