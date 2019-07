Les ventes des Coyotes explosent en raison de Phil Kessel

Avant même d'avoir enfilé le chandail des Coyotes de l'Arizona, Phil Kessel a un effet inouï au sein de sa nouvelle équipe.

Selon ce que révèle le journal The Republic, les ventes de billets de l’organisation ont grimpé en flèche depuis le 29 juin, date de l’échange qui a envoyé Kessel dans le désert et Alex Galchenyuk aux Penguins de Pittsburgh.

Les ventes de billets de saison ont augmenté de 600% par rapport aux statistiques de la même semaine l’été dernier. Pour tous les types de billets, il est question d’une hausse de 550%.

Un plus gros achalandage sur le site web et l’application ainsi qu’un engagement plus fort sur les réseaux sociaux ont aussi été constatés.

«C’est certainement satisfaisant et excitant d’accomplir quelque chose en tant qu’organisation qui nous rend beaucoup plus compétitifs et nous place dans une meilleure position pour gagner, a dit le président et chef de la direction des Coyotes, Ahron Cohen, selon des propos rapportés par The Republic. Que d’autres personnes dans ce marché le remarquent, que les fans le voient et qu’ils embarquent avec nous, c’est positif pour l’organisation.»

Par ailleurs, 94% des détenteurs de billets de saison ont renouvelé leur abonnement cet été, ce qui constitue la plus haute marque depuis le déménagement de l’équipe à Glendale en 2003-2004.

Kessel, 31 ans, a récolté 82 points (27 buts, 55 aides) en autant de rencontres la saison dernière. En Arizona, il retrouve un ancien allié, l’entraîneur-chef Rick Tocchet, avec qui il avait développé une belle relation à Pittsburgh.