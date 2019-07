Kaapo Kakko signe son premier contrat

L’espoir finlandais Kaapo Kakko s’est entendu, jeudi, pour un contrat d’entrée d’un an avec les Rangers de New York qui l’ont sélectionné au deuxième rang du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant de 18 ans s’était illustré au dernier Championnat du monde de hockey. Il avait récolté six buts et une aide pour sept points en 10 parties, en plus d’enregistrer un différentiel de +10 pour aider la Finlande à gagner la médaille d’or.

En 45 matchs la saison dernière avec le TPS de Turku, dans la principale ligue finlandaise (Liiga), il avait amassé 22 buts et 16 aides pour un total de 38 points.

Cette récolte de buts constitue une marque historique pour un joueur de moins de 18 ans dans ce circuit. Aleksander Barkov avait inscrit le précédent record, soit 21 buts, lors de la saison 2012-2013.

L’athlète de 6 pi 3 po et de 195 lb a par ailleurs été nommé recrue de l’année en 2018-2019 dans la Liiga.