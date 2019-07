Julien BriseBois est fier de son coup

L’ancien défenseur des Nordiques de Québec Adam Foote était certes fier de voir son fils Callan suivre sa voie dans l’organisation du Lightning de Tampa Bay et il doit l’être tout autant en voyant son autre progéniture Nolan qui tentera de faire sa place au sein de cette même équipe.

Sélectionné au 27e rang du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), Nolan Foote a déjà fait connaissance avec certains entraîneurs et espoirs de l’équipe floridienne à l’occasion du camp de développement à la fin juin. L’athlète de 18 ans songe au jour où il se retrouvera dans le même vestiaire que son frangin Callan, un arrière de 20 ans choisi au 14e échelon de l’encan amateur en 2017 qui a disputé 76 matchs avec le Crunch de Syracuse la saison passée.

«Nous sommes juste heureux. On s’est fait l’accolade après avoir parlé aux médias [au repêchage] et on se disait que ça ne se pouvait tout simplement pas», a-t-il mentionné au site NHL.com.

Signataire d’un contrat d’entrée de trois ans, Nolan Foote devrait retourner dans les rangs juniors cet automne afin d’y poursuivre son cheminement. Toutefois, il s’attend à goûter à la LNH dans un avenir pas trop lointain.

«Je serai probablement à Kelowna encore cette année et espérons que j’irai à Tampa Bay après cela, a déclaré l’ailier ayant récolté 63 points en 66 rencontres avec les Rockets en 2018-2019. C’est mon objectif, soit d’y arriver l’an prochain [en 2020-2021]. Espérons que ce sera le cas. Sinon, je me présenterai à Syracuse.»

D’après le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, le joueur d’avant de 6 pi et 3 po et 190 lb possède les outils requis pour connaître du succès à long terme dans le circuit Bettman.

«Vous pouvez constater que son tir est phénoménal. Il est puissant et haut. C’est une bonne arme et je pense qu’il sera un excellent marqueur. [...] Il deviendra un joueur pouvant envoyer rapidement la rondelle dans le filet si celle-ci se trouve sur son bâton. Avec son physique, il devrait être capable de remporter les batailles le long des bandes, à mesure qu’il deviendra plus gros et solide», a-t-il dit.