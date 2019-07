Jaromir Jagr s’excuse... aux Capitals

View this post on Instagram

Caps fans. Sorry it didn’t work out, but I try my best. After 18 years we should look the positive way. If I would play very good , you would never had a chance to draft OVI. And you would probably didn’t win the cup last year😀👍........ you welcome😎 11.7.2001 jsem byl poprvé trejdovám z Pittsburgu do Washingtonu. Má 1 sezóna za Caps prý byla hrozná 😳, ale i tak jsem byl 5 v bodování a to jsem vynechal 13 utkání 😀💪🇨🇿 ......nevím no, CHVÁLA JE PŘÍJEMNÁ , KRITIKA POTŘEBNÁ - Jaromir Jagr #jagr #caps