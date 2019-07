Garde partagée des Rays : d'anciens Expos se prononcent

Le lanceur-étoile des Twins du Minnesota Jake Odorizzi ne croit absolument pas que le partage des Rays entre Tampa Bay et Montréal soit une bonne idée.

Le lanceur de 29 ans a disputé cinq saisons avec la formation évoluant à St. Petersburg avant de se joindre aux Twins en 2018. Il vivait d’ailleurs à Tampa dans l’entre-saison.

«Du point de vue d’un joueur, c’est simplement une mauvaise idée, a expliqué Odorizzi dans une entrevue publiée jeudi dans le Tampa Bay Times. (Pour le joueur), ce serait comme se faire échanger à la date limite chaque année. Déménager la famille en plein milieu de la saison, ce n’est pas très agréable.»

Pour l'artilleur, il n’y a pas mille façons de régler le problème d’assistance des Rays.

«Un autre facteur important c’est le Canada, qui est un autre pays. Beaucoup de choses sont différentes.... Je ne crois pas que les gens embarqueraient volontairement dans ce genre de plan.»

«Je crois qu’un nouveau stade à Tampa est la solution. Comment ça peut se faire, c’est difficile à dire.»

D’autres points de vue

Plusieurs autres joueurs rencontrés par le «Tampa Bay Times» cette semaine à Cleveland dans le cadre du match des étoiles de la MLB ont accepté de se prononcer sur le dossier.

La question de l’avenir des Rays, et d’une éventuelle garde partagée avec Montréal, soulève toutes sortes de réactions. En voici quelques-unes.

Pedro Martinez, ancien joueur des Expos de Montréal (quatre saisons)

«Ce serait cool. Je crois que Montréal mérite une équipe, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe [avec le plan de garde partagée].



«Ils méritent au moins cela. Mais ce serait vraiment différent. Il faudrait changer le nom, je ne sais pas ce que ce serait. Tout ça porte à confusion.»



Steve Rogers, ancien joueur des Expos de Montréal (13 saisons)

«C’est une idée. Je n'en connais pas la viabilité. Je ne sais pas comment ils paieraient pour cela. À qui appartiendrait la concession? Qu'est-ce que le contingent montréalais a à voir avec ça? Ils devront jouer au Stade olympique, car ils ne vont sûrement pas construire un tout nouveau stade pour une demi-saison d'activités.



«Il y a tellement de choses à régler que nous devons simplement attendre et voir, à mesure qu’elles avancent. Est-ce que je pense qu'ils devraient tenter le coup pour le savoir? Ouais, je pense que la faisabilité (études) devrait être faite, et elle le sera.»

Marcus Stroman, Blue Jays de Toronto

«Je crois qu’ils [les Montréalais] adoreraient ça. Je crois qu’ils sont prêts à 100%. Les Canadiens sont passionnés de baseball. Après les Expos, ils [les Montréalais] attendent quelque chose pour faire revivre cette ville. Ce serait formidable; Montréal est une ville géniale.»

Pete Alonso, Mets de New York

«Si ça devait arriver, ce serait très décevant. Je viens de Tampa et j’adorais aller voir les matchs [des Rays]. Ce serait dérangeant de les voir partager l’équipe.»

Kirby Yates, Padres de San Diego

«Je ne suis pas surpris d’entendre tout ce qui se dit à propos de ça. Mais je le serais vraiment s’ils réalisent le plan. Je ne crois pas que ce serait juste pour les joueurs. Je ne voudrais pas faire vivre ça à ma famille. Je crois que personne qui a une famille ne voudrait faire ça.»

Alex Bregman, Astros de Houston

«Ce serait compliqué, mais je crois que s’ils déménagent à Montréal ils auront une tonne de partisans pour les encourager.»

Kris Bryant, Cubs de Chicago

«À première vue, c’est une idée intéressante. Mais quand on y pense plus sérieusement, ça risque de causer plus de maux de tête que de rapporter de bénéfices.»

Walker Buehler, Dodgers de Los Angeles

«Personne n’aime voir une équipe de baseball délogée d’une ville. Alors s’il y a quelque chose à faire, ça vaut la peine d’essayer. Ce serait difficile pour les joueurs de vivre comme ça, dans deux villes différentes.»

CC Sabathia, Yankees de New York

«Je ne crois pas que ça va marcher. Les gars vont s’acheter deux maisons?... Je crois que Tampa a juste besoin d’un nouveau stade.»