Coupe des Ligues: Las Vegas accueillera la finale

La ville de Las Vegas a été choisie pour la présentation de la finale de la Coupe des Ligues, ce nouveau tournoi qui mettra aux prises des équipes de la Major League Soccer (MLS) à des formations de la Liga MX, cet été.

Ainsi, le duel ultime se tiendra au Sam Boyd Stadium le 18 septembre, 22h30 (heure de l’Est), et sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Précédemment, huit clubs – quatre provenant de chaque ligue concernée – tenteront de se frayer un chemin jusqu’à la finale.

À LIRE AUSSI: Un nouveau tournoi à TVA Sports

Au premier tour, le Fire de Chicago accueillera Cruz Azul le 23 juillet, tandis que le Galaxy de Los Angeles recevra Club Tijuana le même jour. Le lendemain, Club America visitera le Dynamo de Houston et les Tigres UANL se mesureront au Real Salt Lake. Les gagnants de ces confrontations accéderont aux demi-finales prévues le 20 août.

«Las Vegas constitue un marché excitant qui est devenu une destination de choix pour les organisations professionnelles et les événements sportifs de marque, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber, dans un communiqué. Une rivalité intense entre la MLS et la Liga MX se développe, et la Coupe des Ligues offrira des batailles incroyables permettant d’augmenter la visibilité de notre sport en Amérique du Nord. Et nous n’avons aucun doute [...] quant aux partisans passionnés de soccer de Las Vegas et des environs. Leur soutien sera formidable et l’atmosphère au stade sera électrique.»