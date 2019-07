Vasek Pospisil de retour à Granby

Le joueur de tennis canadien Vasek Pospisil effectuera un grand retour à Granby, là où il l’avait emporté, autant en simple qu’en double, lors de sa plus récente présence en 2012.

À la tête d’un imposant contingent canadien, Pospisil participera au Challenger Banque Nationale de Granby, du 22 au 28 juillet. Il sera notamment accompagné de l’Ontarien Peter Polansky, champion en titre, et du Québécois Alexis Galarneau. Du côté féminin, Rebecca Marino et Katherine Sebov ont obtenu leur place au tableau principal en vertu de leur classement tandis que des laissez-passer ont été octroyés aux Québécoises Leylah Annie Fernandez et à Françoise Abanda, entre autres.

La chaîne TVA Sports diffusera les quarts de finales, les demi-finales et les finales du Challenger de Granby.

«Nous sommes heureux d’accueillir chaque année quelques-uns des meilleurs talents, y compris des juniors prometteurs et des vétérans du circuit , a mentionné Eugène Lapierre, directeur du tournoi, alors que Tennis Canada dévoilait, mercredi, la liste des participants. Les amateurs ne voudront pas manquer la chance d’encourager notre contingent canadien qui a toujours offert de grandes prestations à Granby. J’attends avec impatience de voir le dénouement de cette année.

« Nous vivons une période excitante pour le tennis au Canada, a aussi indiqué Lapierre. Nos joueurs obtiennent beaucoup de succès sur la scène internationale et plusieurs d’entre eux ont commencé à concourir dans des tournois comme le Challenger Banque Nationale de Granby.»

Cette compétition mixte est composée d’un Challenger masculin de l’ATP doté d’une bourse de 81 240 $ et d’un tournoi féminin du Circuit World Tennis de l’ITF offrant une bourse de 80 000 $.

Antoine Hoang présent

La présence de Pospisil à Granby, pour la septième fois de sa carrière, s’explique par une blessure qui l’a ennuyé au cours de la dernière année. Ayant dégringolé jusqu’au 187e rang de l’ATP, il a reçu un laissez-passer pour le tournoi. Le Français Antoine Hoang, 103e au monde, sera le favori de l’épreuve masculine tandis que la Japonaise Nao Hibino, 116e au classement de la WTA, devrait être à la tête du tableau féminin.

Pospisil sera précédemment au Challenger de Gatineau, du 15 au 21 juillet.