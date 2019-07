Sagan brille en Alsace

Douzième victoire pour Peter Sagan dans le Tour de France: le Slovaque s'est adjugé la 5e étape, mercredi, en terre alsacienne, à Colmar, à la veille de la première arrivée au sommet, à La Planche des Belles Filles.

La vedette de l'équipe Bora a réglé au sprint un premier peloton, comprenant le maillot jaune Julian Alaphilippe (Deceuninck), à l'arrivée des 175,5 kilomètres de la première journée vosgienne. Il a devancé très nettement le Belge Wout Van Aert (Jumbo) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton).

Agé de 29 ans et trois fois champion du monde (2015 à 2017), Sagan est l'inamovible maillot vert du Tour depuis ses débuts dans la Grande Boucle en 2012. Hormis une seule fois, en 2017, quand il avait été exclu pour sprint irrégulier dans la première semaine.

«Il fallait être patient, la victoire a fini par arriver. Mes équipiers ont fait un super travail. On a contrôlé la course tout au long de la journée et on a bien fini. J'ai donné le meilleur», a déclaré Sagan, qui n'avait gagné que trois fois depuis le début de la saison.

Les favoris du Tour se sont observés durant cette journée estivale, la première sur un parcours de moyenne montagne. Mais l'échappée, lancée après maintes tentatives en début de course, n'a jamais pu avoir les coudées franches.