Patrick Roy fait appel à un ancien complice

Patrick Roy a décidé de faire confiance à un ancien complice pour s’occuper des gardiens de but des Remparts de Québec. L’organisation de la LHJMQ a annoncé mercredi le retour de Pascal Lizotte comme instructeur des gardiens, lui qui avait occupé les mêmes fonctions de 2011 à 2013.

Lizotte, un enseignant en éducation physique au Cégep de Lévis-Lauzon, remplacera Ghislain Rousseau dont le contrat n’a pas été renouvelé à l’issue de la dernière campagne.

Au cours des dernières années, Lizotte a travaillé au sein de différents camps de développement de gardiens de Hockey Québec tout en participant à la mise en place de la structure de développement pour les joueurs de cette position à Hockey Canada.

En contact

«Travailler pour les Remparts de Québec est un privilège et je suis très content d’avoir l’opportunité de côtoyer à nouveau les membres du personnel hockey avec qui j’ai eu la chance de travailler lors de mon premier séjour. Dernièrement, j’ai eu l’occasion de discuter avec Anthony Pagliarulo et j’ai bien hâte de me retrouver sur la glace avec lui et les autres jeunes gardiens de but de l’organisation», a souligné Pascal Lizotte par voie de communiqué.

Si Pagliarulo amorcera le prochain camp dans la chaise du numéro un, une belle lutte est à prévoir entre le reste des portiers appartenant aux Diables rouges pour le rôle d’auxiliaire.