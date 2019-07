Matt Cullen accroche ses patins

Après 21 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le joueur de centre des Penguins de Pittsburgh Matt Cullen a annoncé sa retraite, mercredi.

«Porter un uniforme a toujours été un honneur, a dit Cullen dans une vidéo diffusée sur le site internet des Penguins pour annoncer son départ. Les relations que j’ai bâties à Pittsburgh sont parmi lesquelles je suis le plus reconnaissant. Cette organisation m’a beaucoup donné.»

L’athlète de 42 ans s’est distingué en remportant trois coupes Stanley, la première avec les Hurricanes de la Caroline en 2006, ainsi qu’à Pittsburgh en 2016 et 2017.

Il a disputé 1516 affrontements en saison régulière dans la LNH avec les Mighty Ducks d'Anaheim, les Panthers de la Floride, la Caroline, les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa, le Wild du Minnesota, les Predators de Nashville et les Penguins. Il a inscrit 266 buts et 731 points durant le calendrier régulier, ajoutant 19 buts et 58 points en 132 rencontres éliminatoires.

«C’est difficile de croire que c’est la fin, mais c’est là que je suis rendu», a dit l’Américain qui se considère chanceux d’avoir connu une si belle carrière.