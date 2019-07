Marcus Stroman bientôt échangé?

La pause du match des étoiles étant terminée, quelques transactions risquent de survenir bientôt dans le baseball majeur et le nom du lanceur des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman circule énormément.

«Marcus s’est placé dans une position enviable, tout au long de sa carrière, pas seulement dans les quatre derniers mois, a commenté le directeur général des Blue Jays Ross Atkins, cité sur le site web du baseball majeur, lorsque questionné sur les rumeurs de transaction entourant Stroman. Il a été durable et a performé à un niveau exceptionnel.»

S’il convient que de nombreuses équipes puissent s’intéresser à Stroman, Atkins semble toutefois enclin à conserver ses services. D’autant plus que le lanceur pourrait évoluer à nouveau à Toronto en 2020 après avoir fait appel à l’arbitrage salarial.

«Il est l’un des meilleurs lanceurs dans les trois dernières années et il se retrouve dans une position merveilleuse en vue de son avenir avec les Blue Jays, a noté le directeur général. Mais il y a 29 autres équipes qui pensent de la même façon. Elles adoreraient avoir quelqu’un qui a été durable et productif. Donc, on va voir. Avec une autre année où nous avons le contrôle sur son contrat, c’est attirant pour nous, mais c’est aussi extrêmement attirant pour les autres équipes.»

Des lanceurs sur le marché

Outre Stroman, qui a représenté les Jays au match des étoiles sans toutefois être utilisé, plusieurs autres lanceurs sont susceptibles de changer de camp d’ici le 31 juillet, date limite des transactions dans le baseball majeur.

Toujours à Toronto, le releveur Ken Giles pourrait intéresser une formation visant une participation aux éliminatoires. Shane Greene, des Tigers de Detroit, fait partie des autres noms souvent mentionnés dans les rumeurs.

Dans la Nationale, les Giants de San Francisco comptent parmi les équipes qui pourraient se départir de différents joueurs, dont le partant Madison Bumgarner et le releveur Will Smith.

Chez les acheteurs, il faut évidemment regarder vers les clubs qui dominent leur section respective soit les Yankees de New York, les Twins du Minnesota, les Astros de Houston, les Braves d’Atlanta, les Cubs de Chicago et les Dodgers de Los Angeles. Les Brewers de Milwaukee, qui luttent avec les Cubs dans la section Centrale de la Nationale, recherchent également un peu de renfort.