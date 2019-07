Le camp des Raptors aura lieu à Québec

Il y a aura de la très grosse visite à Québec à la fin du mois de septembre. Les champions en titre de la NBA, les Raptors de Toronto, tiendront leur camp d’entrainement au PEPS de l’Université Laval du 29 septembre au 3 octobre prochain, avant de prendre la route du Japon.

Les entrainements du 29 au 2 seront toutefois tenus à huis-clos mais la journée du 3 sera réservée au public qui pourra assister au match intra-équipe prévu cette journée-là.

Des billets seront mis en vente et les détails annoncés dans les prochaines semaines.

«Nous sommes la seule équipe de la NBA au Canada et il est important pour nous de visiter des villes où nous ne sommes jamais allés auparavant», a déclaré l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse par voie de communiqué. «Nous avons hâte de découvrir l’ambiance unique de la ville de Québec et de profiter des installations de l’Université Laval, qui est reconnue comme une puissance sportive au pays.»

Après leur visite à Québec, les Raptors prendront la route du Japon où ils doivent participer à deux matchs hors-concours face aux Rockets de Houston, les 8 et 10 octobre, au Saitama Super Arena de Tokyo.

Merci à Roy Rana

Si Québec recevra les Raptors de Toronto, ils doivent assurément une fière chandelle à Roy Rana.

Ce dernier est une sommité du basketball au Canada. Avant de joindre le personnel d’entraineur des Kings de Sacramento en juin dernier, il occupait le poste d’entraineur-chef des Rams de l’Université Ryerson ainsi que des équipes nationales canadiennes de moins de 18 et moins de 19 ans.

Au fil des ans, il avait développé une belle relation avec l’ancien entraineur de la formation masculine de basketball du Rouge et Or, Jacques Paiement fils.

«Ça faisait longtemps qu’il vantait nos installations et qu’il disait qu’on avait ce qu’il fallait pour recevoir des événements d’envergure comme les Championnats canadiens», par exemple, a raconté Jacques Paiement fils au Journal.

L’entraineur canadien avait eu vent que les dirigeants des Raptors désiraient demeurer plus près de la maison cette année, après avoir tenu leurs cinq derniers camps d’entrainement dans l’Ouest canadien.

«Puisqu’ils quittent vers le Japon directement après leur camp, ils voulaient rester plus proche de Toronto. Quand Roy a su ça, il m’a appelé pour savoir si je pensais qu’il y aurait de l’intérêt de la part de l’Université Laval à tenir ce camp. C’était évident que oui! Il nous a alors mis en contact avec les Raptors qui sont venus visiter les installations en mars. À partir de là, Julie [Dionne, la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval] a tout organisé.

Grande nouvelle pour Québec

Pour Julie Dionne, elle-même un ancienne joueuse de basketball du Rouge et Or de l’Université Laval, il s’agit d’une grande nouvelle non seulement pour l’Université mais aussi pour la région de Québec au complet.

«Ils ont certains besoins en termes d’installations et on répondait bien à ce qu’ils voulaient. De recevoir les Raptors est une très grosse nouvelle pour la région de Québec. En plus, ils sont champions. Quand j’ai vu leur dernier match de séries, je ne pouvais pas croire qu’ils s’en venaient à Québec.»

À l’heure actuelle, trois joueurs francophones font partie de l’organisation des Raptors soit le Québécois Chris Boucher, le Camerounais Pascal Siakam et le Congolais Serge Ibaka.

Ce n’est pas la première fois que les Raptors tiennent leur camp d’entrainement ailleurs qu’à Toronto. En fait, ce sera la douzième fois après des passages à Vancouver à cinq reprises, deux fois Halifax et Buffalo, ainsi que Victoria et Treviso, en Italie.