Congestion à la ligne bleue des Sabres

Acquis par les Sabres de Buffalo dans la transaction envoyant Alexander Nylander aux Blackhawks de Chicago, le défenseur Henri Jokiharju est emballé par la nouvelle opportunité qui s’offre à lui avec la troupe de Ralph Krueger.

«C’est une belle opportunité pour moi de joindre une grande organisation comme celle des Sabres de Buffalo», a dit Jokiharju mercredi dans une entrevue livrée au site officiel de la LNH.

Âgé de 20 ans, le Finlandais a été le choix de premier tour (29e au total) des Blackhawks en 2017.

La saison dernière, sa première dans la Ligue nationale de hockey, il a récolté 12 points en 38 matchs. Il ne compte toujours aucun but dans le circuit Bettman. Les deux années précédentes, il a évolué avec les Winterhawks de Portland dans la Ligue junior de l'Ouest.

Avec les Sabres, Jokiharju souhaite montrer ce dont il est capable. Il espère surtout mettre ses habiletés au service de sa nouvelle équipe.

«Je suis un défenseur moderne, qui joue bien dans les deux sens de la patinoire, a expliqué Jokiharju. J’aime avoir la rondelle et effectuer de bons jeux. Quand j’ai la rondelle, je la relaye à des joueurs qui sont meilleurs, qui inscrivent des points et qui comptent des buts.»

L’apprentissage

Le jeune défenseur a rapidement gagné la confiance des Blackhawks la saison dernière. Sous la gouverne de Joel Quenneville, congédié le 6 novembre, il a joué plus de 20 minutes dans 11 de ses 15 premiers matchs.

«Mon jeu a évolué et j’ai appris comment jouer dans la LNH. Évidemment, c’est difficile de faire le saut des juniors à la LNH. Tu dois apprendre à être un professionnel et à jouer match après match. Ça me donne beaucoup de confiance de penser à cette prochaine saison avec les Sabres.»

L’arrivée de Jeremy Colliton à la barre des Blackhawks a réduit son temps de jeu. Prêté à l’équipe finlandaise pour le Championnat mondial junior, il a ensuite joué six matchs avec les Hawks avant d’être envoyé à Rockford, dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Il y a amassé 17 points (2 buts et 15 aides) en 30 parties.

«J’ai rempli tous les rôles qu’on m’a demandés à Rockford. J’ai eu beaucoup de temps en avantage numérique. En jouant sur la première unité d'attaque massive, ça m’a permis d’être plus à l’aise.»

Avec les Sabres, Jokiharju aura l’occasion de jouer avec ses compatriotes Ukko Pekka-Lukkonen et Oskari Laaksonen. Il espère pouvoir se tailler un poste à temps plein à Buffalo. Ce ne sera pas évident puisque les Sabres regorgent de défenseurs. Neuf sont sous contrat pour 2019-2020 et Jake McCabe est toujours à la recherche d'une entente.

Défenseurs des Sabres