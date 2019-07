Le Toronto FC ajoute un jeune prometteur

Le Vénézuélien Erickson Gallardo, qui est âgé de seulement 22 ans, se joint au Toronto FC.

La formation ontarienne en a fait l’annonce, mardi, tout en précisant que l’athlète était admissible à faire ses débuts dans la Major League Soccer, dès samedi, à Montréal.

«Erickson est un joueur talentueux à l’attaque qui va améliorer notre équipe, a réagi le directeur général du Toronto FC, Ali Curtis, par voie de communiqué. Il a de la vitesse, peut changer de direction rapidement et est en mesure d’ouvrir le jeu pour lui-même et pour ses coéquipiers. Nous sommes excités de l’avoir, car nous croyons qu’il peut avoir un impact présentement et dans le futur.»

Gallardo évoluait jusque-là dans son pays natal, avec le club Zamora FC. En 116 matchs avec cette équipe, il a inscrit 13 buts et ajouté 22 passes décisives.