Jack Hughes enfile l’uniforme des Devils pour la première fois

Le tout premier choix du dernier encan de la Ligue nationale de hockey (LNH), Jack Hughes, a patiné pour la première fois dans l’uniforme des Devils du New Jersey, mardi, dans le cadre du camp de développement de sa nouvelle formation.

«C’était vraiment bien de patiner avec le chandail pour la première fois, a indiqué l’Américain de 18 ans au site internet du circuit Bettman. Ici, Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui peuvent m’enseigner beaucoup de choses. Je suis dans une courbe d’apprentissage. Je vais être plus confortable au New Jersey avec les semaines, trouver mes repères à l’aréna et apprendre à la connaitre un peu mieux.»

Hughes a bien l’intention de laisser sa marque dès ses premiers coups de patin dans la LNH.

«Je suis concentré et prêt à jouer dans la LNH. Je veux connaitre du succès», a-t-il dit avec confiance.

Si le petit physique de Hughes, qui mesure 5 pi 10 po et pèse 170 lb, pourrait faire douter certaines personnes, ce n’est pas le cas des dirigeants des Devils.

«Les joueurs intelligents découvrent rapidement comment jouer contre des joueurs plus gros, plus forts et Jack a fait ça pendant toute sa carrière, a exprimé l’assistant-directeur général de la formation du New Jersey, Tom Fitzgerald. Il n’a jamais été le plus gros patineur sur la glace, jamais, mais il est tout un joueur, en raison de sa compétitivité, son instinct, ses habilités et sa confiance.»

Hughes et ses coéquipiers poursuivront leur apprentissage, jusqu’à dimanche, au camp de développement des Devils.