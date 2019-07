Williams passe sans forcer en quarts de finale

Serena Williams a poursuivi sa quête d'un 24e titre du Grand Chelem en se qualifiant pour les quarts de finale de Wimbledon lundi, grâce à sa victoire sur Carla Suarez Navarro, 6-2, 6-2.

L'ancienne N.1 mondiale n'a pas traîné sur le Court N.1, balayant l'Espagnole en 1 h 03 min.

«Je veux vraiment continuer. Je me sens mieux physiquement, je peux enfin jouer au tennis», a réagi Williams, qui a enfin récupéré de sa blessure au genou droit.

Au prochain tour, l'Américaine aux sept titres sur le gazon londonien retrouvera sa compatriote Alison Riske, seulement 55e mondiale mais tombeuse de l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale.

«Elle est super sur l'herbe et elle vient de battre la N.1 mondiale sur cette surface. Mais je serai prête», a lancé la cadette des soeurs Williams.

Nadal continue sa promenade



Rafael Nadal s'est qualifié pour la 7e fois de sa carrière pour les quarts de finale de Wimbledon, expédiant sans ménagement lundi le Portugais Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2.



L'Espagnol n'a pas traîné. Six petits jeux laissés à son adversaire, 1h45 sur le court, et une victoire qui a plutôt ressemblé à un entraînement pour le récent vainqueur de son 12e Roland-Garros.



La tête de série N.3 déjoue depuis le début les pronostics d'un tournoi délicat après son tirage au sort. Il n'a jusqu'ici perdu qu'un seul set face à Kyrgios au 2e tour, et vient d'aligner coup sur coup deux matches très impressionnants, face à Tsonga puis Sousa. Il atteint pour la 39e fois de sa carrière un quart de finale de Grand Chelem.



Vainqueur en 2008 et 2010 sur le gazon londonien, il peut remporter ici son 19e titre du Grand Chelem au All England Club.