Kawhi Leonard : «On est un peu tous estomaqués»

Kawhi Leonard a annoncé sa décision dans la nuit de vendredi à samedi. Il a dit non aux Raptors de Toronto, avec qui il venait de remporter le championnat de la NBA, pour se joindre aux Clippers de Los Angeles.

Et bien sûr, tout le monde dans la Ville Reine affichait un visage de déception.

«Pour nous, c’était en direct vendredi, car la nouvelle est sortie vers 23h. Forcément, on est un peu tous estomaqués, car on espérait que Kawhi allait rester avec nous, a souligné Charles Dubé-Brais, entraîneur adjoint des Raptors 905, lundi lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. On était confiants en nos chances de le conserver.

«Ça fait partie du monde de la NBA. Et que Kawhi veuille rentrer à la maison, c’est quelque chose de tout à fait justifiable et compréhensible de sa part. [...] On est forcément déçus, mais on n’est pas à plaindre, on vient de remporter un championnat.»

Et Dubé-Brais croit que Leonard a longuement hésité, même si son idée première était de rentrer chez lui, en Californie.

«On y a cru jusqu’à ce que l’on apprenne la nouvelle, a continué Dubé-Brais. Il y avait de la vraie hésitation. Je pense que sa vraie intention était de partir. Personne ne savait vraiment ce qu’il pensait. Mais il regardait vraiment les options pour lui à Los Angeles avec les Lakers et les Clippers et avec qui il pourrait jouer. L’élément déterminant a été la possibilité de faire l’échange avec Paul George.»

