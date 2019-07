Copa América: Lionel Messi voit rouge, l'Argentine 3e

Le placide Lionel Messi s'est fâché tout rouge... Exclu lors du match pour la troisième place de la Copa America remporté par l'Argentine face au Chili (2-1), la superstar a ensuite dénoncé la «corruption» de la compétition.

«On en a marre (...) de la corruption, des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle», a lancé le quintuple ballon d'or qui n'a toujours pas gagné de trophée avec sa sélection, dans la zone mixte de l'Arena Corinthians de Sao Paulo.

La médaille de bronze conquise par ses coéquipiers contre le Chili (2-1) ne lui suffit absolument pas. Au point que le génie argentin, qui a reçu son 2e carton rouge en 15 ans de carrière professionnelle, a refusé d'aller chercher sa médaille «parce qu'on ne doit pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect».

Sa précédente expulsion remontait à 2005, lors de ses grands débuts sous le maillot argentin, contre la Hongrie, pour un coup de coude sur un adversaire.

Les Argentins s'étaient déjà plaints auprès de la Conmebol de «grossières erreurs d'arbitrage» à l'issue de la demi-finale perdue face au Brésil (2-0) hôte de la compétition.

Cette fois, le carton rouge reçu à la 37e minute pour une altercation avec le défenseur et capitaine chilien Gary Medel, lui aussi exclu, a complètement fait sortir la star du FC Barcelone de ses gonds.

«Inacceptable»

La réaction de la Conmebol a été cinglante: «Il est inacceptable qu'à la suite d'incidents spécifiques à la compétition (...), des accusations infondées aient été lancées, qui manquent de vérité et mettent en cause l'intégrité de la Copa América», s'est insurgé l'instance dans un communiqué.

Sur le terrain, l'Albiceleste a assuré sa victoire en première période, alors que Messi était encore sur le terrain.

Sergio Agüero a ouvert le score sur un coup-franc rapidement joué par Messi (12e) et Dybala a doublé la mise sur un splendide enchaînement (22e), avant qu'Arturo Vidal ne réduise le score en début de seconde période (59e), sur un pénalty accordé après recours à l'assistance vidéo (VAR).

«Nous avons terminé cette Copa América comme il se doit. Ca n'a pas été facile, mais nous partons sur cette troisième place, même si on aurait aimé plus», a commenté Dybala, titulaire pour la première fois de la compétition.

Cette dernière victoire a aussi un petit goût de revanche après les défaites aux tirs au but face à la Roja lors des deux dernières finales du tournoi, en 2015 et 2016.

Tête à tête

Les deux équipes ont joué plus de la moitié du match à dix, après l'expulsion des deux capitaines.

Messi et Medel, qui avaient déjà eu des échanges musclés plus tôt dans la rencontre, étaient à la lutte pour un ballon qui sortait en six mètres côté chilien.

Poussé par le numéro 10 argentin, le défenseur s'est retourné brusquement et les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête.

L'arbitre paraguayen Mario Diaz de Vivar a donné un carton rouge aux deux joueurs, une décision controversée qui a déçu les plus de 44 000 spectateurs venus admirer le quintuple ballon d'or; certains ont même quitté le match avant la mi-temps.

D'autant que Messi a vite montré qu'il était dans un bon soir et qu'il voulait faire le show. Jusqu'à son expulsion.

La finale Brésil-Pérou est programmée dimanche au stade Maracana de Rio de Janeiro