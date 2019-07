Wimbledon: Serena Williams vient à bout de Julia Goerges

Serena Williams, 10e joueuse mondiale, s'est qualifiée samedi pour les huitièmes de finale de Wimbledon en écartant l'Allemande Julia Goerges (18e) 6-3, 6-4, un vrai test pour l'Américaine face à une joueuse croisée l'année dernière en demi-finales.

Il y a un an, l'Allemande, qui jouait la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem, avait été batttue assez nettement 6-2, 6-4. Un an après, elle a subi le même sort face à l'ex no.1 mondiale, à un jeu près.

Serena, en quête d'un huitième trophée ici et d'un 24e titre du Grand Chelem, s'est rassurée après avoir mis du temps à rentrer dans son tournoi, étrangement accrochée dans son deuxième match contre une jeune joueuse de 18 ans issue des qualifications.

Mais face à Görges, aucun accroc. L'Américaine, qui doit disputer le double mixte avec Andy Murray, s'est montrée solide, patiente, et redoutablement efficace.

«J'ai souvent un démarrage un peu poussif, mais l'important c'est que je sois encore en lice», a estimé l'Américaine.

Au prochain tour, elle affrontera l'Espagnole Carla Suarez Navarro.

Barty en deuxième semaine

La no.1 mondiale Ashleigh Barty s'est aisément qualifiée jeudi pour les huitièmes de finale de Wimbledon, grâce à sa victoire expéditive sur la Britannique Harriet Dart, 6-1, 6-1.

L'Australienne de 23 ans n'a pas forcé son talent sur le Court central, s'imposant en 52 minutes face à une joueuse 182e mondiale capable de placer seulement cinq coups gagnants.

Barty affrontera l'Américaine Alison Riske, 55e mondiale, tombeuse de la Suisse Belinda Bencic au tour précédent.

En quarts, elle pourrait retrouver Serena Williams, septuple championne sur le gazon londonien et en quête d'un 24e tournoi du Grand Chelem.

La récente gagnante de Roland-Garros a l'occasion de devenir la première joueuse à faire le doublé Paris-Londres depuis Williams en 2015.

Kvitova au 4e tour pour la première fois depuis cinq ans

La Tchèque Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, a atteint samedi pour la première fois depuis cinq ans les huitièmes de finale du tournoi britannique du Grand Chelem.

La 6e joueuse mondiale a surclassé la Polonaise Magda Linette (75e), défaite 6-3, 6-2 et sera opposée pour une place en quarts soit à la Britannique Johanna Konta (18e), soit à l'Américaine Sloane Stephens (9e).

Kvitova avait participé aux 8es de finale pour la dernière fois au All England Tennis Club en 2014, année de son deuxième titre après celui de 2011.

Nishikori continue sa promenade et file en 8e

Kei Nishikori (7e) continue de se promener jusqu'ici à Wimbledon, qualifié en huitièmes de finale sans avoir perdu le moindre set en trois matches après sa victoire express samedi face à l'Américain Steve Johnson (71e), 6-4, 6-3, 6-2.

Le Japonais a du coup signé sa 400e victoire sur le circuit. Quart de finaliste à Roland-Garros, il n'est plus qu'à une victoire de son meilleur résultat ici: il avait atteint les quarts l'année dernière, battu par Novak Djokovic.

Cette année, sans bruit, sans avoir abandonné trop d'énergie non plus avec trois victoires en trois sets, l'ancien finaliste de l'US Open en 2014 va se présenter en forme pour son 8e de finale lundi, où il afftrontera le vainqueur du match entre l'Allemand Jan-Lennard Struff (33e) et le Kazakh Mikhail Kukushkin (58e).

Fin de l'aventure pour Herbert et Murray

Andy Murray et Pierre-Hugues Herbert ont été éliminés samedi dès le deuxième tour du double de Wimbledon, battus par la paire croate Nikoka Mektic et Franko Skugor en quatre sets, 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-3.

L'Écossais, âgé de 32 ans et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, avait effectué son retour lors du tournoi du Queen's après six mois d'absence à la suite d'une opération à une hanche. Il avait alors signé son retour par une victoire en double avec Feliciano Lopez.

L'aventure londonienne n'est pas encore complètement terminée pour le Britannique. Il doit encore disputer le premier tour du double mixte avec la légende américaine Serena Williams un peu plus tard dans la journée.