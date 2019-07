Mondial féminin: la Suède prive l’Angleterre du bronze

La Suède termine troisième du Mondial pour la troisième fois (après 1991 et 2011) après sa victoire contre l'Angleterre (2-1) dans la «petite finale», samedi, à Nice.

Kosovare Asllani (11e minute) et Sofia Jakobsson (22e) ont profité des largesses de la défense anglaise.

L'équipe de Phil Neville a réduit le score par Fran Kirby (31e), mais l'Angleterre, troisième en 2015, termine quatrième, comme les hommes l'été dernier en Russie.

À LIRE AUSSI: Les Américaines encore en finale du Mondial

Brillantes tout au long du tournoi, Lucy Bronze n'aura pas le bronze et Ellen White risque de passer à côté du Soulier d'or. L'Angleterre a manqué sa dernière mission, faire marquer un septième but à son attaquante, meilleure buteuse du tournoi à égalité avec l'Américaine Alex Morgan (6 buts), qui peut la dépasser dimanche lors de la grande finale contre les Pays-Bas.

Ellen White a beaucoup couru après ce but. Sur sa première occasion, un hors-jeu a été signalé, et de toute façon Nathalie Bjorn avait sauvé le ballon sur sa ligne (27e).

White y a cru

Elle a cru égaliser deux minutes après la réduction du score et tenir son 7e but de la compétition, mais la vidéo a révélé qu'elle s'était aidée de la main pour contrôler le ballon et dominer Sembrant (33).

Puis White a vu Hedvig Lindhal arrêter avec le pied sa meilleure occasion (45+6).

En seconde période, elle n'a plus eu de munitions. Mais c'est surtout derrière que l'Angleterre a péché.

À force de jouer avec le feu, sa défense a fini par se brûler. Alex Greenwood a dégagé dans l'axe, geste pourtant proscrit, directement sur Kosovare Asllani qui a trompé Carly Telford au ras de son poteau.

La Suède a conservé sa médaille de bronze, mais l'Angleterre, déjà dans le dernier carré en 2015 et à l'Euro-2017, a pris rendez-vous pour l'Euro-2021... qu'elle organise.