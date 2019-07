Les Raptors réagissent au départ de Kawhi Leonard

C’est une page qui s'est tournée pour les Raptors de Toronto, samedi, lorsque leur joueur-vedette Kawhi Leonard a décidé de poursuivre sa carrière avec les Clippers de Los Angeles.

Avec ses brillantes performances en 2018-2019, l’ailier de 28 ans a permis à la formation de la Ville Reine de mettre la main sur le premier titre de son histoire.

La perte de Leonard n’a cependant pas été l’unique deuil des Raptors, puisque l’arrière Danny Green a également choisi d’évoluer sous d’autres cieux la saison prochaine. Ce dernier a paraphé une entente de deux ans avec les Lakers de Los Angeles.

«Nous sommes vraiment reconnaissants pour la saison que Kawhi et Danny ont joué avec nous à Toronto, a écrit le président des Raptors, Masai Ujiri, dans un communiqué. Je sais que la ville et tout le Canada sont reconnaissants de tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à remporter notre premier championnat de la NBA. Au nom des Raptors, je dis un merci très ressenti à Kawhi et Danny. Nous leur envoyons, ainsi qu’à leur famille, nos meilleurs vœux.»

«Comme organisation, les Raptors se concentrent dorénavant sur le futur et continueront de tenter d’obtenir un deuxième championnat», a-t-il ajouté.

C’est dans cette optique que les Raptors ont jeté leur dévolu sur Stanley Johnson, samedi.