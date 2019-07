À TVA SPORTS : Impact 2 - Minnesota United FC 3

(En 2e demie, c'est 3-2 Minnesota.)

L'Impact a rendez-vous avec le Minnesota United FC, ce soir, en direct du Stade Saputo.

Le match Montréal-Minnesota est présenté sur les ondes de TVA Sports.

Samuel Piette, Zachary Brault-Guillard, Omar Browne sont de retour des sélections canadienne et panaméenne, et c’est possiblement la présence du dernier de cette liste qui pourrait faire la différence. Orji Okwonkwo n’y sera pas, lui qui s’est blessé à la cuisse droite pendant un entraînement, cette semaine.

L'Impact (30 points) occupe le troisième rang de l'Est, tandis que Minnesota United FC, qui compte trois points de moins, se classait deux rangs plus bas dans l'Ouest avant la confrontation.

Sommaire en temps réel :

2e demie

61' - Substitution (Montréal) : Harry Novillo entre dans le match, Mathieu Choinière a terminé sa soirée de travail.

59' - Hors-jeu, Minnesota United FC. Collin Martin a tenté une passe en profondeur, mais Ethan Finlay était hors jeu.

57' - Substitution (Montréal) : Zakaria Diallo cède sa place à Omar Browne.

55 ' - Samuel Piette (Impact de Montréal) se voit accorder un coup franc dans la moitié défensive.

54' - Saphir Taïder (Impact de Montréal) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

53' - Faute de Chase Gasper (Minnesota United FC).

53 ' - Mathieu Choinière (Impact de Montréal) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite.

49' - BUT! Mason Toye marque son 2e du match. c'est 3-2 pour le Minnesota.

46' - début de la deuxième demie.

1re demie

45+2' - Après révision, Finlay se voit octroyer un penalty et marque. 2-2.

43' - Penalty. Ethan Finlay (Minnesota United FC) soutire une faute dans la surface de réparation... sans même avoir été touché par Evan Bush!

40' - Samuel Piette (Impact de Montréal) se voit accorder un coup franc dans la moitié défensive.

33 ' - Tentative ratée. Rasmus Schüller (Minnesota United FC) tire du pied gauche à plus de 35 mètres et rate à gauche. Aidé de Mason Toye.

28' - Hors-jeu, Impact de Montréal. Shamit Shome tente une passe en profondeur, mais Bacary Sagna l'a devancé.

23 ' - Tentative ratée. Anthony Jackson-Hamel (Impact de Montréal) en raison d'un angle restreint à gauche. Aidé de Bacary Sagna en croisé.

18' - Tentative ratée. Saphir Taïder (Impact de Montréal), du pied droit, tire de l'extérieur de la boîte. Ça rate de peu.

17 ' - Faute de Lawrence Olum (Minnesota United FC).

17 ' - Mathieu Choinière (Impact de Montréal) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.



13 ' - Corner, Impact de Montréal. Concédé par Michael Boxall.



13' - BUT! Rudy Camacho marque son 1er but dans l'uniforme de l'Impact et redonne l'avance aux siens 2-1!

9' - BUT! Mason Toye profite d'un revirement près du filet de l'Impact pour faire 1-1.

3 ' Saphir Taïder (Impact de Montréal) se voit accorder un coup franc à gauche.

3 ' - Faute de Michael Boxall (Minnesota United FC).

1' - BUUUUUUT! Dès la 1re minute, Anthony Jackson-Hamel fait 1-0 Impact!

0' - Début de la rencontre.

Formations partantes