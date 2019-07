Transferts: cinq autres rumeurs intrigantes en MLS

La période des transferts estivaux, en MLS, est désormais à nos portes, puisqu’elle s’ouvrira mardi prochain.

L’arrivée imminente de celle-ci amène évidemment son lot de rumeurs qui font saliver les partisans des différentes équipes de la ligue. Et plus l’ouverture du marché approche, plus elles sont alléchantes!

Voici donc cinq nouvelles rumeurs de transferts qui intriguent la MLS par les temps qui courent :

1 – Quaresma avec Zlatan?

L’international portugais de 35 ans Ricardo Quaresma serait, selon certains médias de la Turquie et du Portugal, intéressé à poursuivre sa carrière en MLS avec le Galaxy de Los Angeles et Zlatan Ibrahimovic. Quaresma, un joueur à la technique impeccable et au palmarès assez garni, serait en froid avec le grand patron de son club actuel, Besiktas. S’il avance en âge, l’ailier a encore un très bon niveau et a participé à la Coupe du monde de l’été dernier en Russie. Il n’y a aucun doute qu’il pourrait former un tandem explosif avec l’attaquant suédois.

Cela dit, le Galaxy compte actuellement trois joueurs désignés en «Ibra», Jonathan dos Santos et Romain Alessandrini. Il y a fort à parier Quaresma, un gros nom du soccer portugais, demanderait un salaire qui lui conférerait le statut de joueur désigné. S’il a le profil pour se retrouver avec le quintuple champion de la Coupe MLS, il y aurait encore pas mal d’aménagement à faire dans l’effectif pour pouvoir l’accueillir.

The technique 😮#OnThisDay last year, Ricardo Quaresma did a madness in the @FIFAWorldCup.pic.twitter.com/Owo9rAWrxs — COPA90 (@COPA90) 25 juin 2019

2 – Le TFC veut remplacer Giovinco... ou le rapatrier?

Celle-là risque de donner des convulsions aux partisans de l’Impact. Parti chez Al-Hilal, en Arabie Saoudite, durant la saison morte, Sebastian Giovinco manque au Toronto FC, qui connaît encore une fois une saison compliquée. Le président du club, Bill Manning, a récemment eu à répondre à des questions concernant la «Fourmi atomique». Le grand patron a avoué au réseau TSN que le club n’a pas réussi à «remplacer sa production» et qu’il s’agira du défi de l'été en matière de transferts.

Mais est-ce que la réponse pourrait être... Giovinco? L’Italien a récemment été vu, lors d’un match du TFC au BMO Field, dans une loge avec Manning. Le club a encore des contacts fréquents avec son agent. Est-ce qu’il se trame quelque chose? Est-ce que ces contacts servent plutôt à attirer d’autres clients de l’agent en question? La réponse au cours des prochaines semaines...

3 – Le Revolution se met au travail

Bruce Arena n’a sans doute pas accepté le poste d’entraîneur-chef du Revolution sans avoir obtenu certaines garanties quant au recrutement qu’il pourra faire durant l’été. Après tout, non seulement est-il l’un des plus gros noms parmi les entraîneurs américains, mais en plus, il a fait sa gloire en MLS en dirigeant le Galaxy, une équipe qui n’a jamais hésité à dépenser.

Le Revolution, parent pauvre des propriétés sportives du richissime Robert Kraft, n’a jamais tellement fait d’embauches onéreuses au fil des ans. Cela pourrait toutefois changer à partir de cet été.

D’abord, le club serait sur le point d’ajouter l’attaquant argentin Gustavo Bou, qui évolue avec Tijuana au Mexique. Selon ESPN, les «Revs» seraient prêts à allonger environ cinq millions pour obtenir les services de celui qui a surtout fait sa marque avec le Racing Club, dans son pays d’origine. Interrogé récemment au sujet des rumeurs, Bou n’a rien nié...

Bou, ce serait bien, mais l’autre rumeur qui circule au sujet des «Revs» est encore plus fascinante : Thomas Vermaelen, défenseur central dont le dernier club est le FC Barcelone, intéresserait les décideurs du club, selon «Pro Soccer USA». Le Belge a 33 ans, mais ce serait toute une prise pour l’équipe. Cependant, la formation de la Nouvelle-Angleterre ne serait pas la seule à le vouloir et elle pourrait faire face à de la compétition aux poches profondes pour les services du vétéran.

4 – Bryan Ruiz en MLS?

L’international costaricain Bryan Ruiz, 33 ans, ferait l’objet de convoitises de la part d’Atlanta United et des Whitecaps de Vancouver, selon des médias sud-américains. Ruiz est un milieu de terrain offensif passé par des clubs comme Fulham, en Premier league, le PSV Eindhoven ou le Sporting Portugal.

Présentement avec le club Santos, au Brésil, Ruiz n’avait pas joué depuis décembre dernier avant de porter les couleurs du Costa Rica à la présente Gold Cup. Ça indique qu’il n’est sans doute pas dans les priorités de Santos... et ça indique aussi qu’il est présentement en forme pour jouer. Il a définitivement le profil pour atterrir quelque part en MLS.

5- Les Finlandais ont la cote à Montréal

Les amateurs de sports québécois sont bien au fait de l’affection de leurs précieux Canadiens de Montréal pour les joueurs finlandais. On dirait que l’Impact ne les déteste pas non plus.

D’abord, le défenseur Jukka Raitala offre de bons services au club depuis le début de la saison 2018. Et maintenant, l’Impact, par le truchement de son «club-frère» italien, le FC Bologne ferait les yeux doux à Lassi Lappalainen un ailier de 20 ans au potentiel très intéressant qui évolue présentement pour le HJK Helsinki.

Ce qu’on entend, c’est que Bologne irait chercher le jeune pour ensuite l’envoyer en prêt à Montréal. Questionné à ce sujet il y a quelques jours, l’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, n’a rien nié.

«C’est un joueur qui, je pense, est dans le viseur d’un certain nombre de clubs et probablement d’un club pas très loin de l’Impact de Montréal, avait-il admis. Ce n’est pas une situation qui doit être commentée plus que ça.»

Lassi Lappalainen, la prochaine acquisition de l’Impact?



• Finlandais de 20 ans🇫🇮

• Ailier gauche (droitier)

• Club actuel : HJK Helsinki

• Valeur transfermarkt : 250k €



- 2017 (HJK/Rops) 7 buts et 5 passes en 22 matchs



- 2018 (Rops) 11 buts et 8 passes en 32 matchs #IMFC pic.twitter.com/xiiu1YJgAQ — Supporters IMFC (@ImfcSupporter) 28 juin 2019

On se laisse là-dessus!