Omnium 3M : un Canadien à deux coups de la tête

L’Américain Scott Piercy s’est hissé en tête du classement de l’Omnium 3M, un tournoi de la PGA disputé à Blaine au Minnesota, après avoir complété la ronde initiale avec un pointage de 62 (-9) jeudi. Le Canadien Adam Hadwin s’est quant à lui installé au deuxième rang.

Piercy a réussi neuf oiselets, dont six sur le neuf de retour. Il a deux coups d’avance sur ses plus proches rivaux, soit Hadwin et le Japonais Hideki Matsuyama.

Hadwin et Matsuyama ont retranché sept coups à la normale de 71 en enregistrant huit oiselets et un boguey. Cinq golfeurs suivent tout juste derrière, au quatrième rang, avec un pointage de -6.

Parmi les autres Canadiens, Mackenzie Hughes, Nick Taylor et Roger Sloan ont complété leur journée avec des cartes de 67 (-4), bonnes pour le 18e rang.

Corey Connors, David Hearn et Adam Svensson pointent quant à eux au 71e rang après avoir joué une première ronde de 70 (-1).

Pour sa part, Ben Silverman est loin derrière, au 145e rang, en vertu d’une première sortie de 76 (+5).

Yu Liu prend les commandes

Du côté de la LPGA, la Chinoise Yu Liu s’est emparée de la tête grâce à une excellente première ronde de 62 (-10) à la Classique Thornberry Creed, à Oneida au Wisconsin.

La Chinoise a réussi pas moins de huit oiselets, en plus d’ajouter un aigle. Elle n’a toutefois qu’un seul coup d’avance sur l’Américaine Yealimi Noh et la Sud-Coréenne Jeong Eun Lee, qui se partagent le deuxième rang avec un pointage de 63 (-9).

Sept golfeuses suivent au quatrième rang avec un pointage de 64 (-8).

Les Canadiennes ont connu une journée plutôt difficile. C’est l’Ontarienne Brittany Marchand qui a obtenu le meilleur résultat parmi les représentantes du pays en terminant le parcours avec une marque de 73 (+1). Marchand a enregistré deux oiselets, un boguey et un double boguey. Elle est présentement 111e, à 11 coups de la meneuse.

Sa compatriote Alena Sharp a terminé sa journée deux coups au-dessus de la normale de 72 avec deux bogueys. Elle est provisoirement 126e.

L’Albertaine Jaclyn Lee est quant à elle 131e après avoir obtenu un pointage de 75 (+3) jeudi.