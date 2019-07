Les Leafs s’entendent avec leurs nouveaux joueurs

Les Maple Leafs de Toronto ont fait signer un nouveau contrat à deux de leurs récentes acquisitions, soit l’attaquant Alexander Kerfoot et le défenseur Cody Ceci, jeudi.

Le premier a conclu un pacte de quatre ans et de 14 millions $, tandis que le second a accepté une entente d’un an et de 4,5 millions $. Les deux hommes étaient joueurs autonomes avec compensation.

Obtenu de l’Avalanche du Colorado par le biais d’une transaction impliquant quatre hockeyeurs et deux choix de repêchage lundi, Kerfoot a récolté 15 buts et 27 mentions d’aide pour 42 points en 78 rencontres la saison dernière. L’athlète de 24 ans a ajouté trois aides en 12 parties éliminatoires, lui qui a complété sa deuxième campagne dans la Ligue nationale.

Pour sa part, Ceci a pris le chemin de la Ville Reine à la suite d’un échange avec les Sénateurs d’Ottawa le même jour. En 2018-2019, le vétéran de 25 ans a amassé 26 points, incluant sept filets, en 74 sorties, tout en conservant un différentiel de -22. Il revendique 118 points, dont 32 buts, en 440 duels à vie.