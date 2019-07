La carrière de Marc Méthot en péril

Le défenseur Marc Méthot pourrait être contraint de prendre sa retraite du hockey professionnel dans les prochains mois en raison de blessures au genou.

L’Ottavien de 34 ans a été limité à 45 matchs en deux ans avec les Stars de Dallas et il se remet d’une opération. Ayant joué seulement neuf rencontres la saison passée, il est joueur autonome sans compensation et son avenir paraît nébuleux, même s’il a recommencé à s’entraîner à l’extérieur de la patinoire.

«Je ne suis pas certain de ce que l’avenir me réserve, de mon futur comme joueur de hockey. J’ai dû subir une transplantation d’un cartilage dans mon genou, une opération effectuée par le médecin des Bulls de Chicago [de la NBA], qui est un spécialiste renommé des genoux. C’est une opération qui était rendue nécessaire si je voulais avoir une bonne qualité de vie plus tard parce que je n’étais plus capable de rien faire, je ne pouvais même pas marcher», a-t-il mentionné dans une entrevue livrée au quotidien «Le Droit».

«Je n’ai aucune idée si je vais être en mesure de jouer la saison prochaine. J’aimerais prendre une décision à la fin juillet ou au début août, parce que je ne veux pas faire perdre de temps aux équipes qui pourraient être intéressées à moi», a-t-il aussi déclaré.

Ancien porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa et des Blue Jackets de Columbus, Méthot a totalisé 123 points, dont 22 buts en 624 affrontements en carrière dans la Ligue nationale. Il a complété cette année un contrat de quatre ans et de 19,6 millions $.