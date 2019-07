Challenger de Gatineau : une première pour Vasek Pospisil

Le Canadien Vasek Pospisil participera pour la première fois au Challenger Banque Nationale de Gatineau, car il a reçu un laissez-passer pour l’événement qui aura lieu du 15 au 21 juillet au parc de l’Île.

Le Britanno-Colombien a effectué un retour à la compétition lundi après une absence de huit mois reliée à une blessure au dos. Cependant, il a plié l’échine 5-7, 6-2, 6-4 et 6-3 devant le Québécois Félix Auger-Aliassime dans un match de premier tour au tournoi de Wimbledon.

Détenteur du 187e rang mondial, Pospisil a connu sa part de succès dans les Challengers canadiens, ayant entre autres atteint la demi-finale de l’Open Odlum Brown de Vancouver, l’été dernier.

Parmi les autres joueurs de l’unifolié présents en Outaouais, il y aura l’Ontarien Peter Polansky qui en sera à une quatrième participation au tournoi. En 2016, il avait été couronné champion et avait pris part à la finale un an plus tard. Filip Peliwo et Benjamin Sigouin seront aussi en action.

Fernandez aussi

Chez les femmes, la Québécoise Leylah Annie Fernandez jouera à Gatineau après qu’elle aura disputé le tournoi ITF de Saskatoon. Ses compatriotes Katherine Sebov, Carson Branstine et Carol Zhao figureront également dans le tableau principal.

Du côté des joueurs internationaux, quatre Français évolueront au tableau principal masculin, y compris le favori du tournoi, Antoine Hoang. Il occupe le meilleur classement de sa carrière avec un 103e rang, ayant récemment atteint le troisième tour de Roland-Garros. Les amateurs reconnaîtront également le nom de Thanasi Kokkinakis, 25e meilleur joueur du monde en 2015. Chez les femmes, les Australiennes Maddison Inglis et Olivia Rogowska seront les deux premières têtes de série.

Le Challenger de Gatineau est le premier de deux tournois mixtes disputés au Québec au cours du mois de juillet. Il sera suivi du Challenger Banque Nationale de Granby.