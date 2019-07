Une chance à saisir pour Brandon Tanev

Signataire d’un contrat de six ans et de 21 millions $, lundi, l’attaquant Brandon Tanev a choisi les Penguins de Pittsburgh dans l’espoir de soulever la coupe Stanley.

Le hockeyeur de 27 ans a profité de l’ouverture du marché des joueurs autonomes pour plonger dans une nouvelle aventure. Ayant disputé 195 matchs avec les Jets de Winnipeg depuis la campagne 2015-2016, il dit ne pas regretter sa décision, surtout qu’il se retrouvera dans le même club que Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

«Je suis reconnaissant de cette opportunité. Ça faisait longtemps que j’envisageais la possibilité de signer à long terme. De plus, Pittsburgh est une équipe qui a connu du succès et qui possède un excellent noyau de joueurs», a commenté le Torontois au quotidien «Winnipeg Sun» cette semaine.

Aussi, Tanev pourrait être appelé à produire offensivement sur une base plus régulière, même s’il est reconnu pour son jeu physique. La saison passée, il a établi des sommets personnels avec 14 buts et 15 mentions d’aide pour 29 points, tout en assénant 278 mises en échec.

«Je fus excité d’entendre qu’ils avaient un rôle en tête pour moi et que cela devrait bien cadrer dans leur formation, a-t-il mentionné. Lorsque vous êtes entouré de très bons joueurs, cela vous aide à vous placer dans une situation idéale et votre tâche devient plus facile.»

Tanev espère voir sa nouvelle équipe accumuler les victoires, mais il souhaite également avoir son mot à dire dans le parcours des Penguins.

«Mon objectif sera toujours de m’améliorer afin de soutenir le club, peu importe la façon de faire ou le contexte dans lequel je me retrouverai. Ce sera ma manière d’aborder les choses au début de la saison, a-t-il dit. Il faut construire son jeu et peaufiner certains aspects, ce que j’ai accompli lors de mes années à Winnipeg.»

Justement, l’attaquant a eu de bons mots à l’égard de son ancienne organisation.

«J’ai amorcé ma carrière avec les Jets et cette décision fut difficile. Je suis enthousiaste de réaliser un nouveau départ, mais il est impossible d’oublier l’équipe, la ville et les partisans là-bas pour ce qu’ils ont fait durant mon séjour», a-t-il expliqué.