Scherzer donne un avant-goût de ce qui nous attend samedi - TVA Sports

Max Scherzer a donné un avant-goût de ce qui nous attend ce samedi.

Le lanceur des Nationals de Washington s’est échauffé avec le fameux uniforme bleu poudre des défunts Expos de Montréal sur le dos pendant le match contre les Marlins de Miami, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessous:

Scherzer donne un avant-goût de ce qui nous attend samedi

La semaine dernière, les Nationals ont annoncé qu’ils porteront l’ancien uniforme bleu poudre des Expos ce samedi contre les Royals de Kansas City. Ce match sera d'ailleurs présenté en direct à TVA Sports à compter de 16h.

Scherzer sera alors le lanceur partant de l’équipe de la capitale américaine, qui rendra ainsi hommage à ses origines puisque c’est à Washington que les Expos ont déménagé en 2004.

Mais l’hommage ira plus loin que les uniformes : il sera possible de manger de la poutine et des sandwichs à la viande fumée dans plusieurs restaurants du stade. Et le logo des Expos remplacera carrément celui des Nationals sur le tableau indicateur.